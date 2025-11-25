HVR Energy, la compañía española que apuesta por el despliegue de 55 hidrogeneras de acceso público hasta 2028

La descarbonización del transporte terrestre no se basará única y exclusivamente en las baterías eléctricas. Soluciones como el hidrógeno también son tecnologías a tener en cuenta de cara al futuro. Ahora bien, en la actualidad, el desarrollo de esta tecnología pasa por China y Japón.

Hablamos de una tecnología, la de la pila de combustible de hidrógeno, cuya penetración en el mercado es testimonial. Tanto que en los 10 primeros meses del año tan sólo se ha matriculado un turismo. Dicha venta se realizó el pasado mes de junio y la realizó Toyota con su modelo Mirai.

Lo cierto es que la oferta actual de turismos de pila de combustible de hidrógeno se reduce a tan sólo dos modelos: el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. El dato es preocupante, dado que los vehículos dotados con esta tecnología también se pueden beneficiar de las ayudas del plan Moves 3.

Si los datos de venta del presente ejercicio se comparan con los del mismo periodo del año anterior, la situación no mejora. En los 10 primeros meses de 2024 se matricularon 61 vehículos, de los que siete unidades fueron turismos y el resto se dividieron entre vehículos comerciales e industriales.

Con este panorama se presenta HVR Energy, una compañía española especializada en el despliegue de hidrogeneras, es decir, estaciones de recarga de hidrógeno.

Fundada en 2020, la compañía ya ha recibido ayudas tanto de España como de Bruselas. En el caso español, las ayudas ascienden hasta los 712.796,19 euros, lo que supone el 38% de los costes subvencionables considerados de 1,8 millones de euros.

A nivel europeo, la compañía ha recibido dos ayudas a través del programa Connecting Europe Facility (CEF, por sus siglas en inglés), por valor de 4,2 y de 7,65 millones, para desplegar su red de hidrogeneras en territorio español a través de la red Transeuropea de Transportes (TEN-T).

55 hidrogeneras para 2028

De esta manera, la idea con la que trabaja HVR Energy es la de desplegar una red de 55 hidrogeneras de acceso público hasta 2028 en España. Cabe puntualizar que en la actualidad ninguna hidrogenera en el mercado patrio es de acceso público.

Santiago Ramas, director general de HVR Energy, explica en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que el despliegue empezará en el día de hoy, con una hidrogenera en Coslada (Madrid).

Estación modular de carga de hidrógeno de HVR Energy HVR Energy

El despliegue de las siguientes cuatro estaciones está previsto para el 31 de marzo de 2026. Este despliegue se llevará a cabo en Córdoba, Badajoz, Madrid y Zaragoza.

"Luego, a mediados de 2027, van a llegar 20 estaciones más, que son las que hemos recibido con la primera subvención CEF. Ya para finales de 2028 instalaremos 30 nuevas estaciones, con las que haremos las 55", apunta el directivo. Una cifra que crecerá hasta las 75 hidrogeneras de cara a 2030.

Reducción de los costes

Pero el modelo de negocio de HVR Energy se sustenta en una reducción de capex bastante importante. "Nosotros, con el desarrollo que hemos hecho, conseguimos bajar un 75% el capex (gasto de capital) y un 80% el opex (gastos operativos).

"La media de inversión en este tipo de estaciones es de seis millones de euros por cada una de ellas. La media de inversión de nuestras estaciones se sitúa en los 850.000 euros", apunta Ramas. De hecho, la instalación se llevará a cabo en estaciones de servicio ya existentes.

Con esta reducción, Ramas comenta que "tenemos un coste variable más alto por kilo de hidrógeno al inicio, pero un capex muchísimo menor".

Preguntado por si su negocio se basará única y exclusivamente en España, Ramas niega la mayor. "Empezamos en España porque es nuestro patio trasero, es decir, es donde nos va a costar menos empezar y conocemos bien la regulación".

Lo cierto es que el director general de HVR Energy reconoce que "ya estamos hablando con algunos otros países en donde han visto nuestro modelo de negocio y quieren empezar a explorarlo allí". Estos países son Francia, Alemania e Italia.

Pero Ramas también reconoce que otra de las ventajas de su compañía es que la puesta en marcha de la instalación se realiza en seis meses. Por poner estas cifras en contexto, el tiempo medio para instalar estas estaciones se sitúa entre los dos y tres años.

Falta de incentivos

Ramas defiende que "sería muy conveniente" contar con ayudas a la demanda para incentivar el uso de esta tecnología. "Ahora mismo, en general, el vehículo eléctrico de batería gana en costes al de hidrógeno", señala el directivo.

"Tiene que haber líneas específicas del hidrógeno como lo está haciendo Asia", detalla el director general de HVR Energy. "Es decir, tiene que haber líneas para favorecer la venta de vehículos de hidrógeno", detalla.

La idea que maneja España es que para 2030 haya entre 5.000 y 7.500 vehículos de hidrógeno, así como entre 100 y 150 estaciones de recarga. "Eso es lo que tiene Japón en la actualidad", asevera Ramas.

Preguntado por el paso atrás que han dado fabricantes automovilísticos como Stellantis o el Grupo Renault en el desarrollo de sus programas de inversión de hidrógeno, Ramas destaca que "algunos han abandonado y otros han acelerado, como BMW".