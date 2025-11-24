Toyota manifiesta que la noticia de El Español sobre el viaje de Koldo y Sánchez al caserío de Otegi no es "un acto de publicidad encubierta"

La información publicada por EL ESPAÑOL sobre la reunión secreta de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 en un caserío en el País Vasco al que les llevó Koldo García ha provocado un importante terremoto político.

La cita tuvo lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Por entonces, el líder del PSOE ya estaba maniobrando para recabar apoyos suficientes para una moción de censura que permitiera la caída de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, teniendo como candidato al propio Pedro Sánchez.

Tal y como ha publicado este diario en exclusiva, fuentes presenciales en la reunión revelan a EL ESPAÑOL que los dos líderes del PSOE llegaron a la cita con Otegi en un Toyota RAV4 blanco, propiedad del PSOE, conducido por Koldo García.

Tras llegar al Aeropuerto de Bilbao, Sánchez y Cerdán se subieron a la parte trasera del Toyota RAV4 blanco. El secretario general del PSOE iba sentado justo detrás de Koldo García y Cerdán en el lado contrario.

Pues bien, la sociedad española del gigante automovilístico nipón ha explicado en un comunicado enviado a este diario que "no mantiene ningún vínculo con la información publicada ni con la imagen generada que aparece en la noticia mencionada".

"Toyota España desea manifestar de forma rotunda que no mantiene ningún vínculo con la información publicada ni con la imagen generada que aparece en la noticia mencionada", reza dicho comunicado.

Y añade: "La compañía no ha solicitado, autorizado, proporcionado ni participado en la creación, difusión o uso de dicho contenido, ni forma parte de ninguna acción de comunicación o publicidad —explícita o encubierta— relacionada con el mismo".

En la información de EL ESPAÑOL, el pie de foto de la misma dejaba claro que se trataba de una recreación del viaje.

Tras finalizar la cumbre secreta entre el PSOE y Bildu, Sánchez y Cerdán se volvieron a subir a la parte trasera del Toyota RAV4 blanco.

Sin embargo, no regresaron a Bilbao y Koldo condujo hacia otro aeropuerto cercano que permanecía abierto por la noche.