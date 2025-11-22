Una repartidora de paquetería sorprende a sus seguidores al revelar cuánto dinero gana en Madrid TikTok @emilianaxel

Emiliana, una trabajadora española, publicó en TikTok un vídeo donde muestra con detalle cómo es su día a día como repartidora en Madrid. La joven explicó cómo organiza los paquetes, cuántas entregas realiza durante una jornada y cuál es el pago que recibe por cada una. Su testimonio generó sorpresa entre muchos usuarios por las cifras finales y por el ritmo que requiere este tipo de empleo dentro de la capital.

Una rutina que exige organización desde primera hora

En su relato, Emiliana comentó que empieza la jornada muy temprano. La empresa deja los paquetes en un almacén cercano a la zona donde debe repartir y, desde ese momento, todo depende de su capacidad para ordenar el trabajo.

Ordena los paquetes por calles o sectores para ahorrar tiempo.

Maneja sobres ligeros, cajas pequeñas y paquetes voluminosos.

Usa una aplicación llamada Spoke, que le facilita la planificación.

Después de organizar el material, sale en bicicleta para completar unas 50 entregas al día, una cifra que considera un punto clave para que el reparto resulte rentable.

Cuánto gana por mes siendo repartidora en Madrid

La repartidora indicó que cobra 0,90 euros por paquete. Con unas 50 entregas diarias, la jornada le deja 45 euros. A partir de ahí, calculó su ingreso semanal y el total aproximado del mes.

45 euros al día .

225 euros a la semana .

Alrededor de 990 euros al mes, siempre con variaciones por la demanda.

Emiliana señaló que el volumen de entregas cambia según el día y que esa oscilación afecta al ingreso mensual.

En los comentarios del vídeo, muchos usuarios se vieron sorprendidos por la cifra, ya que consideran que es muy baja para el tipo de trabajo y las horas empleadas.