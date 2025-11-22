Un experto de Goodyear no se corta y revela el mejor truco para elegir correctamente las ruedas de tu camión

El responsable de Goodyear en España habla claro y desvela el mejor truco que todo transportista debe saber antes de elegir las ruedas de su camión. Montaje

En España, la elección de ruedas para un camión suele generar dudas y más cuando aparece la tentación del “ahorro rápido”.

En el pódcast Rutas de Éxito, Óscar Maldonado, responsable de red de servicios de Goodyear, dio la única entrevista europea de la marca y dejó muy claro cuál es el mejor truco para elegir bien sin poner en riesgo la ruta.

¿Es un error ir a por el neumático más barato para el camión?

Óscar Maldonado, responsable de red de servicios de Goodyear, explicó que el ahorro de dinero, cuando se aplica al contacto directo con el suelo, compromete la seguridad. Para un camión de carga que mueve 44 o 45 toneladas, la elección debe ir hacia la calidad.

“Yo prefiero tener un contacto con el suelo óptimo, no sé, de calidad. Por lo menos que me asegure que ese contacto con el suelo va a estar ahí en determinadas circunstancias, que todos sabemos que vais a enfrentar en la carretera y a lo largo de la ruta”, declaró sin cortarse.

Maldonado agrega que ir a lo barato sin buscar el precio euro kilómetro es un desacierto.

Además, apunta que “Una rueda barata no dura la mitad que una cara puede durar mucho menos. Una rueda cara no dura el doble que una barata puede durar mucho más”.

El mejor truco para acertar y obtener el máximo rendimiento de las ruedas

El verdadero mejor truco que revela el responsable de Goodyear para elegir las ruedas de un camión pasa por una adaptación total a la operativa del transportista. La verdad es que no se trata de un modelo único.

El éxito, comenta Maldonado, se basa en la capacidad de los profesionales para ajustar sus soluciones a la realidad de la empresa.

Para ello, cuenta que trabaja en tres pilares:

Conocer de verdad la actividad del cliente.

Seleccionar el producto y las soluciones adecuadas, como TPMS o sistemas de inspección automática.

Confiar en la red profesional que mantiene la rueda en estado óptimo para la flota.

Maldonado aconseja que el transportista confíe en el profesional del neumático y, sobre todo, no descuide el mantenimiento de presiones.