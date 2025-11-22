David, experto en automoción, sobre uno de los SUV más infravalorados en España: “Es el mejor Taigo que os podéis comprar”

El Volkswagen Taigo suele pasar desapercibido en un mercado saturado de SUV pequeños, pero la versión tope de gama analizada recientemente por David, especialista en automoción del canal de YouTube Loading Cars, mostró que este modelo puede ser una de las compras más equilibradas de su categoría. Según lo explicado en el vídeo, el Taigo parte de unos 19.000 euros en sus versiones básicas.

Diseño y equipamiento: el acabado R-Line marca diferencias

De acuerdo con David, gran parte del atractivo de esta configuración reside en el acabado R-Line, que aporta un aspecto más deportivo y una apariencia cercana a modelos de mayor categoría. Este paquete añade elementos en negro brillante, llantas específicas y un diseño general más trabajado. Incluso comentó que, a simple vista, puede confundirse con una versión de corte más deportivo gracias al paquete Black Line y la pintura metalizada que acompañan al modelo probado.

En cuanto a practicidad, el Taigo destaca por un maletero de hasta 440 litros cuando se utiliza su doble fondo en la posición más baja. Eso supone una ventaja clara frente al T-Cross y al Polo, ambos basados en la misma plataforma. Para tratarse de un SUV pequeño, la capacidad resulta notable y una de las sorpresas positivas del conjunto.

En el interior conviven elementos más tradicionales de Volkswagen con opciones actuales. Según comentó David, la versión R-Line incluye de serie un cuadro digital completo y, opcionalmente, una pantalla multimedia de 9,2 pulgadas con controles táctiles.

Aunque estos mandos requieren acostumbrarse, el experto señaló que son funcionales y permiten controlar la climatización de forma rápida. También destaca la carga inalámbrica, las tomas USB-C, los asientos específicos del acabado R-Line y la buena calidad percibida en la mayoría de superficies.

Espacio interior y conducción: un SUV equilibrado

La habitabilidad trasera también sorprende positivamente. De acuerdo con lo que mostró David, una persona de 1,85 m puede viajar sin problemas, con espacio suficiente para la cabeza y las piernas. El hueco bajo los asientos delanteros facilita colocar los pies, algo relevante en un SUV del segmento B.

En carretera, la versión analizada utiliza el motor 1.5 TSI de 150 CV junto al cambio DSG de siete marchas. Según detalló el probador, este conjunto es el que mejor se adapta al Taigo por rendimiento, suavidad y consumos contenidos. En su experiencia, alcanzar medias cercanas a 6 litros es realista, pudiendo bajarse incluso hasta los 5,5 litros en condiciones favorables. Para quien busque una alternativa más económica, la variante de 110 CV sigue siendo válida, aunque con menor capacidad para viajes largos o cargas más pesadas.

David afirmó que el Taigo “lo hace todo bien”: es cómodo en el día a día, tiene un comportamiento equilibrado, una dirección precisa y una frenada correcta. El cambio DSG, además, permite recurrir a un modo Sport que mejora la respuesta en maniobras como adelantamientos o incorporaciones.

¿Merece pagar por el Taigo más equipado?

La diferencia de precio entre el Taigo R-Line de 110 CV y la versión de 150 CV ronda los 3.000 euros, una cifra que, según explicó el experto, debe valorarse en función del uso real del coche.

Para desplazamientos urbanos o trayectos cortos, la motorización básica puede ser suficiente; pero para quienes viajan con frecuencia, llevan más pasajeros o quieren una experiencia más completa, el 1.5 TSI de 150 CV se convierte en la opción más recomendable.