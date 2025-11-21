Mihai, camionero de animales vivos, sobre cuánto puede ganar en un dúo trailer: “Se cobra bien, depende del trabajo”

Entre carreteras estrechas, jornadas interminables y un vehículo tan imponente como complejo, Mihai, camionero con 15 años de experiencia, explicó cómo es trabajar al volante del que considera uno de los retos más grandes de su carrera: un dúo tráiler especializado en el transporte de animales vivos, el primero de este tipo que circula por España. La conversación, recogida en una entrevista para el canal Manu Trucks, permitió conocer desde dentro los desafíos, ventajas y el sueldo que puede alcanzar un conductor en este tipo de transporte.

Un vehículo único y un oficio muy específico

Durante la conversación con Manu, Mihai detalló que el dúo tráiler con el que trabaja está formado por una Scania S660 y dos semirremolques, un conjunto que puede alcanzar las 72 toneladas. A diferencia de los camiones convencionales, este formato permite transportar prácticamente el doble de carga en un solo viaje, algo que vuelve el servicio más rentable para las empresas.

El camión, que llama la atención allí donde pasa, exige procedimientos más largos y complejos: dos pasos por báscula, carga por separado, enganches múltiples y hasta cuatro o cinco horas dedicadas únicamente a preparar el conjunto antes de salir rumbo al matadero. “Yo lo hago todo dos veces”, explicó entre risas, describiendo cómo debe pesar, cargar y volver a enganchar cada remolque por separado antes de iniciar la ruta.

¿Cuánto se puede ganar?

Al hablar del tema salarial, Mihai fue transparente: “Se cobra bien, depende del trabajo”, afirmó. El camionero reconoció que, al pasar tantas horas fuera de casa y dormir habitualmente en el camión, su remuneración es mayor que la de conductores que solo aceptan rutas cortas. “Si quieres ganar más, tienes que estar más fuera. Si quieres llegar cada día a casa, no puedes cobrar igual que yo”, dijo.

El equilibrio entre esfuerzo, tiempo de trabajo y salario, según explicó, depende de cada conductor y de cuánto esté dispuesto a sacrificar. “Para algunos es poco, para otros es mucho. Depende de cada uno”.

Más consumo, más tiempo… y más exigencia

Aunque es un equipo pensado para optimizar costes, también tiene sus desventajas. Mihai reconoció que el consumo ronda los 50 litros o más, que maniobrar es complicado y que no puede detenerse en cualquier área de servicio. “En muchos sitios no entro, ni para aparcar ni para salir”, comentó. Además, advierte que con lluvia el conjunto se vuelve especialmente delicado: “Con el retarder olvídate… empieza a bailar”.

Conducirlo no requiere carnets adicionales en España, algo que ambos consideran arriesgado. “Cualquier persona con el CAP podría llevarlo”, apuntó Manu, sorprendiendo al propio camionero.

¿Es el futuro del transporte?

Aunque en España ya existen megacamiones de ganado, el dúo tráiler que conduce Mihai es, según explicó, el primero destinado exclusivamente a animales vivos. Varias empresas habrían mostrado interés en incorporar unidades similares, aunque la infraestructura actual no está adaptada: falta espacio en áreas de descanso, accesos y zonas de maniobra.

Antes de finalizar, Mihai lanzó un mensaje claro para quienes estén pensando en entrar al sector: “Faltan conductores, muchos. Si tienes ganas, pruébalo”.

Aseguró que, aunque la faena es exigente y las jornadas pueden alargarse entre cargas, descargas y lavado, sigue disfrutando del trabajo y de la oportunidad de conducir un conjunto único en España.