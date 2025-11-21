Un experto en coches asegura que este coche europeo es "el SUV eléctrico que querrás comprarte" Skoda

El experto en coches Alberto Pérez, de Motor.es, ha destacado que el Škoda Elroq "es el coche ideal" para quienes buscan un SUV 100 % eléctrico, con una combinación de diseño moderno, tecnología avanzada y gran practicidad.

El Škoda Elroq, de la marca checa, es hoy en día una de las opciones más atractivas en el mercado europeo de SUV eléctricos.

El Škoda Elroq: el SUV eléctrico europeo que merece tu atención

El Škoda Elroq redefine la gama eléctrica de la marca checa al adoptar el nuevo lenguaje de diseño “Modern Solid”, con un frontal elegante y detalles que denotan modernidad.

Sin dudas, será "el SUV eléctrico que querrás comprarte”, declara Pérez.

Su longitud de 4.488 mm y una distancia entre ejes de 2.765 mm permiten ofrecer un interior amplio. Cuenta con un maletero mínimo de 470 litros que puede ampliarse a 1.580 litros al abatir los asientos traseros.

Además, el habitáculo integra múltiples soluciones prácticas, como el paraguas en la puerta o la red para los cables de carga, lo que demuestra que, aunque es un SUV eléctrico, no renuncia a la utilidad diaria.

El apartado técnico también es sólido: la versión de acceso 50 ofrece 170 CV y 375 km de autonomía, por un precio que parte de unos 34.530 euros. La versión 60 eleva la potencia a 204 CV y la autonomía a 428 km desde unos 38.430 euros.

Las variantes superiores 85 y RS alcanzan 286 CV y 340 CV, con autonomías de hasta 581 km, a partir de 43.530 euros y 51.430 euros respectivamente.

El Elroq cuenta con una de las mayores autonomías del mercado. Skoda

¿Por qué el Elroq es “el SUV eléctrico que querrás comprarte”?

Alberto Pérez destaca que este coche SUV eléctrico europeo combina tres factores clave: precio competitivo, tecnología avanzada y practicidad real para el día a día. No se trata únicamente de un coche de cero emisiones, sino de un vehículo que se adapta a familias que buscan espacio, confort y autonomía sin hacer sacrificios.

La banqueta trasera y el maletero son suficientemente generosos para quienes transportan niños o equipaje de forma habitual, y los sistemas de información y entretenimiento de hasta 13 pulgadas garantizan que la conectividad esté al nivel esperado.

Asimismo, el mantenimiento y el coste operativo de un coche eléctrico como este suelen resultar más bajos que los de un térmico equivalente, lo que refuerza la idea de que este coche europeo es una compra inteligente a medio y largo plazo.