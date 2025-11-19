Baliza V16: ¿puede rastrear tu ubicación? Esto es lo que aclara la DGT a los conductores españoles

La llegada de la baliza luminosa V16 como elemento obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 despertó una inquietud que circula entre miles de conductores en España: si el dispositivo cuenta con GPS y una tarjeta SIM integrada, ¿puede rastrear la ubicación del vehículo en todo momento?

La pregunta surge porque esta luz de emergencia sustituye a los triángulos tradicionales y envía la posición del coche a la plataforma DGT 3.0 cuando el conductor la enciende para señalizar una avería. Ante las especulaciones, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) aclaró qué información transmite y con qué límites para proteger la privacidad del usuario.

Qué datos transmite la baliza V16 según la DGT

La V16 opera con un chip GPS y una SIM no extraíble que mantienen la conexión activa durante años. Aun así, la DGT especifica que el dispositivo transmite la localización exacta solo para prevenir siniestros viales, sin asociar esa señal a información personal del usuario ni a datos del vehículo.

De esta forma, la V16 no actúa como un sistema de seguimiento ni funciona mientras el coche circula con normalidad.

Cuál es su funcionamiento real cuando se usa en carretera

La normativa establece que el conductor enciende la baliza únicamente cuando necesita señalizar un vehículo detenido. En ese momento, el dispositivo inicia la transmisión puntual a la plataforma de tráfico para alertar a otros usuarios y evitar accidentes.

Basta con colocarla en el exterior del coche, gracias a un imán que se adhiere al techo o a cualquier superficie metálica, para que la luz amarilla empiece a emitir destellos visibles en todas las direcciones durante unos treinta minutos. Ese intervalo permite a otros conductores anticipar la presencia del vehículo detenido a larga distancia.

Dónde debe colocarse la baliza V16 y quién está obligado a llevarla

La V16 sustituye por completo a los triángulos y deberá estar presente en varios tipos de vehículos, desde turismos hasta transportes de mercancías. Su diseño facilita que cualquier usuario la coloque sin esfuerzo, incluso en situaciones complicadas.

El punto recomendado para ubicarla siempre será la zona más alta del vehículo, preferiblemente el techo. Si no es posible, la baliza puede situarse en los puntos más elevados del lateral para asegurar una visibilidad adecuada.