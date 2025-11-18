Toyota invertirá 785 millones de euros en EEUU para elevar su capacidad de producción de modelos híbridos

Toyota invertirá 912 millones de dólares (unos 785 millones de euros al cambio actual) en cinco de sus plantas estadounidenses. Todo ello con el fin de incrementar la producción de modelos híbridos y satisfacer la creciente demanda de vehículos en el segundo país con más ventas de vehículos en todo el mundo.

Cabe puntualizar que esta inversión forma parte de los 10.000 millones de dólareshttps://www.elespanol.com/motor/20251020/trump-doblega-automovil-hyundai-stellantis-gm-invertiran-millones-eeuu-evitar-aranceles/1003743973467_0.html (8.627 millones de euros al cambio actual) que el mayor grupo automovilístico del mundo, en términos de venta y beneficio, llevará a cabo durante los próximos cinco años en Estados Unidos.

Las plantas que recibirán la inversión son la planta de Buffalo (Virginia Occidental), la de Georgetown (Kentucky), la de Blue Springs (Mississippi), la de Jackson (Tennessee) y la factoría de Troy (Missouri).

En la planta de Buffalo, Toyota se encarga de la producción de la camioneta Tundra y del SUV Sequoia. En Georgetown se producen los modelos Camry, Avalon y RAV4, tanto en su versión de combustión como en la híbrida.

En la fábrica de Blue Springs se produce el Corolla, tanto en su versión de gasolina como en la híbrida, mientras que la planta de Jackson está destinada a la fabricación de componentes para los vehículos.

Asimismo, la factoría de Troy se encarga de la fabricación de culatas de aluminio para los modelos que fabrica en Norteamérica.

De esta manera, EEUU ya ha logrado unas inversiones que superan los 54.000 millones de dólares en el caso de la industria automovilística para los próximos años. Todo ello con el fin de evitar los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Ahora bien, el grupo automovilístico japonés prevé que a lo largo de todo el ejercicio fiscal, que está previsto que finalice en marzo de 2026, los aranceles supongan el pago de 1,4 billones de yenes (8.146 millones de euros al cambio actual).