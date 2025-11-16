Alerta “Mouse Jacking”: La nueva forma de robar coches en Europa con un altavoz Bluetooth

La técnica Mouse Jacking vuelve a preocupar en España y otros países de Europa, después de que se revelara cómo un simple altavoz Bluetooth modificado puede usarse para abrir puertas y arrancar coches sin usar llaves. La facilidad del método y los millones que ya movió en redes criminales vuelven a abrir el debate sobre la inseguridad a la que se exponen los coches con sistemas electrónicos.

Cómo opera Mouse Jacking y cómo es que un altavoz Bluetooth sirve para robar coches

Según AutoFácil, los delincuentes emplean un altavoz Bluetooth común, dentro del cual hay una especie de dispositivo capaz de abrir vehículos a distancia y arrancarlos sin necesidad de usar llaves. Al acercarse al coche, el aparato se conecta a la electrónica del coche y la controla como si fuera el mando original.

El método circula en Internet y se vende a grupos delictivos con precios que rondan los 1.000 y 10.000 euros. El negocio es tan rentable que un cabecilla internacional llegó a mover 3 millones de euros a través de 23 cuentas bancarias. Para muchos ladrones es una nueva forma, discreta y efectiva, para el robo de coches.

La técnica generó millones de euros en Europa

El Mouse Jacking empezó a sonar hace relativamente poco, cuando en 2023, las autoridades francesas comenzaron a seguir a una organización en París y Dreux que comercializaba estos altavoces modificados.

La investigación terminó con la detención de tres sospechosos, la incautación de cuatro vehículos, material informático valorado en un millón de euros y 80.000 euros en efectivo. Pese a negar los cargos, los implicados quedaron en prisión provisional por robo organizado, acceso indebido a sistemas y blanqueo.