Tiembla Elon Musk ante este coche eléctrico chino que aman en España los expertos en automoción: "Es el máximo rival del Tesla Model 3"

El mercado automotor español tiene un nuevo protagonista que está sacudiendo el terreno de los coches eléctricos. Se trata del BYD SEAL, un coche chino que ha logrado captar la atención de los expertos en automoción y que muchos describen como el máximo rival del Tesla Model 3. Con un diseño premiado, tecnología avanzada y una calidad de fabricación sobresaliente, este modelo promete hacerle sombra a las creaciones de Elon Musk en España.

BYD SEAL, el coche chino que planta cara al Tesla Model 3

El BYD SEAL ya está disponible en España y no ha pasado desapercibido entre los expertos en automoción. Este coche chino 100% eléctrico combina una potencia de 530 caballos con una batería de 82 kWh, lo que le permite alcanzar casi 600 kilómetros de autonomía.

Su precio arranca en 39.780 euros, ofreciendo una calidad de fabricación superior y un confort que incluso supera al Tesla Model 3, según los analistas de Car and Driver.

Entre sus puntos destacados se encuentran:

Diseño inspirado en el mundo marino , con un frontal en forma de “X”.

Pantalla táctil rotativa de 15,6 pulgadas , que se ajusta de manera eléctrica.

Premio iF Design Award , reconocimiento internacional a su innovación.

Sistema de sonido Dynaudio Premium con 12 altavoces.

Techo panorámico que aporta amplitud y luminosidad.

Carlos García-Alcañiz, de Car and Driver, afirma que “El BYD SEAL es una berlina de aspecto coupé que se convierte en el máximo rival del Tesla Model 3. Es cierto que es más caro, pero ofrece más potencia, algo más de autonomía y una calidad de fabricación bastante superior al coche americano”.

Tecnología de punta y rendimiento que sorprende a los expertos

El BYD SEAL incorpora la innovadora tecnología CTB (Cell-to-Body), que integra la batería Blade en el propio chasis, aumentando la rigidez y la seguridad del vehículo. Además, dispone del sistema iTAC, que optimiza la tracción, y de la plataforma e-Platform 3.0, diseñada exclusivamente para coches eléctricos puros.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, este coche chino demuestra que puede medirse de igual a igual con los modelos de Elon Musk. Su carga rápida permite recuperar del 30% al 80% de batería en 26 minutos, lo que refuerza su posición como uno de los eléctricos más completos del momento.

El BYD SEAL se ofrece en España desde 249 euros al mes, financiado con CA Auto Bank e incluyendo el adelanto del Plan Moves III, según la información oficial de BYD.