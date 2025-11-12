El automóvil templa su impulso: prevé un alza a doble dígito para este año y una moderación del crecimiento para 2026

España está marcando el paso en las matriculaciones de turismos en el Viejo Continente. En lo que va de año, las matriculaciones se han incrementado un 14,9%, hasta las 951.516 entregas. Un crecimiento que se moderará de cara al año que viene.

Según datos de BBVA Research, las previsiones de ventas de vehículos para 2026 se sitúan en los 1,2 millones de unidades. Una cifra que supondría un crecimiento frente a las previsiones del actual periodo, pero que aún se situarán por debajo de los datos de 2019, ejercicio previo a la pandemia.

Desde el área de investigación de la entidad vasca consideran que este crecimiento se explica por varios factores. Por un lado, el incremento esperado de la renta per cápita, así como a la reducción de la tasa de desempleo.

Pero también cabe tener presente el abaratamiento de los carburantes, así como el descenso de los costes de financiación.

Cabe recordar que, de cara al año que viene, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha un plan de renovación del parque. Una medida que está contemplada en la Ley de Movilidad Sostenible.

El último Plan Renove que aprobó el Gobierno data de 2020 tras la salida del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Entonces se destinaron 250 millones de euros a renovar el parque. Pero sólo se consumieron 50 millones.

A falta de conocer cómo se desarrollará este plan de incentivos, el objetivo pasa por la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), dado el riesgo que representa para la seguridad vial y por su efecto contaminador.

Las previsiones que maneja BBVA Research contemplan que este año cierre con un total de 1,15 millones de unidades comercializadas. Una cifra que supondría un crecimiento del 13% frente a las cifras de 2024.

Para el año que viene, el área de estudios de BBVA estima que se lograrán comercializar 1,24 millones de turismos. Una cifra que supondría un crecimiento del 7,8% frente a las previsiones del actual ejercicio.

Cae el número de hogares compradores

Pese a que la tendencia del mercado automovilístico español sea positiva, los datos demuestran que aún falta terreno por recuperar.

Lo cierto es que el número de hogares ha aumentado en 650.000 desde 2019. No obstante, no ha sucedido lo mismo con el número de compradores de turismos nuevos. De hecho, este guarismo ha retrocedido en más de 310.000.

Durante 2024, un 2,7% de los hogares adquirieron un automóvil, lo que equivale a un descenso de 1,8 puntos en comparación con 2019.

De hecho, si estos datos se analizan por comunidades autónomas, pocas son las regiones que superan las cifras de 2019.

Canarias igualó en 2024 el porcentaje de hogares que adquirió un vehículo en comparación con 2019, hasta superar el 12%.

Ahora bien, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Extremadura, también superaron el año pasado el porcentaje de hogares compradores de automóviles en comparación con 2019.

Comprador más joven y rural

Así las cosas, la media española cae en comparación con los datos de entonces. Si en 2019 el porcentaje de hogares que adquirió un turismo, bien fuese nuevo o de ocasión, se situó en el 9,7%, al cierre de 2024 este porcentaje se situó en el 8,2%.

Es importante tener en cuenta que en 2024 el perfil de comprador de coche se rejuveneció. De hecho, la propensión a comprar de los sustentadores menores de 35 años cayó comparativamente menos debido a que sólo se emanciparon los jóvenes más acomodados.

En 2019, el comprador tipo era un hombre de entre 35 y 44 años, con nacionalidad extranjera, casado, con educación secundaria y ocupado.

Pero también existe una diferencia importante en función del lugar de residencia. Si en 2019 la compra de automóviles se concentraba en ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, en 2024 el comprador era más rural. Una situación que se explica por las restricciones a la movilidad y la competencia con el transporte público u otras formas de desplazamientos.

Con todo ello, no cabe más que esperar a ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. Un ejercicio, el de 2026, que estará marcado por la puesta en marcha de planes de renovación del parque, así como por las medidas puestas en marcha por Bruselas para no ceder más terreno ante la avalancha de coches chinos.