Alerta por la borrasca Claudia: consejos para proteger tu coche y no salir mal parado por el temporal Freepik

La borrasca Claudia mantiene en alerta a varias provincias de España. Desde Galicia hasta Salamanca, el temporal deja fuertes vientos, lluvias persistentes e incluso inundaciones en zonas urbanas. Mientras los ayuntamientos cierran parques y áreas arboladas por precaución, los conductores deben prepararse para evitar daños en sus vehículos, proteger sus coches y reducir cualquier peligro durante estos días complicados.

Cómo proteger tu coche durante la borrasca Claudia

La prioridad ante la borrasca Claudia es proteger el coche de los efectos directos del viento y el agua. Si puedes, guarda el vehículo en un garaje cerrado o bajo techo para evitar impactos de ramas o señales desprendidas por los fuertes vientos. No lo estaciones cerca de árboles, muros deteriorados ni carteles grandes.

En caso de no tener aparcamiento cubierto, busca una zona despejada y lejos de objetos sueltos que puedan salir despedidos. Mantén las ventanillas y puertas perfectamente selladas para impedir filtraciones. Revisa los limpiaparabrisas, el nivel de líquido y el estado de los neumáticos antes de circular.

Si el temporal sorprende en carretera, reduce la velocidad y evita los charcos profundos. Las inundaciones pueden dañar el motor o los sistemas eléctricos. Además, recuerda que las aseguradoras suelen cubrir los daños por fenómenos meteorológicos solo si se demuestra que el vehículo estaba bien estacionado o circulaba en condiciones seguras.

Qué hacer si la borrasca causa daños en tu vehículo

Si la borrasca Claudia provoca algún daño, lo primero es documentar la situación con fotografías. Anota la hora, el lugar y cualquier elemento del entorno que pueda haber influido, como ramas caídas o acumulación de agua. Después, contacta con tu compañía de seguros lo antes posible.

En provincias como A Coruña, Pontevedra o Salamanca, los servicios de emergencia reportaron caídas de árboles y objetos arrastrados por el viento. Estos incidentes han afectado a vehículos estacionados en la vía pública, por lo que conviene extremar la precaución.

12/11 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/MAkjD7b49c — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2025

Cuando amaine el temporal, es importante que limpies el coche para eliminar restos de barro, hojas o sal marina. Estos residuos aceleran la corrosión y pueden estropear la pintura. En definitiva, actuar con previsión es la mejor defensa ante la alerta de la borrasca Claudia.