Un experto en coches, sin pelos en la lengua sobre el SUV chino barato que arrasa en España: "El precio va desde los 15.900 euros"

El mercado de coches en España vive un momento de crecimiento constante, con más de un millón de unidades vendidas el último año y una mejora del 14,9% en 2025. Entre los modelos que han conquistado a los conductores destaca un SUV chino que ha roto esquemas con su relación calidad-precio. Se trata del MG ZS, disponible en versión gasolina desde 15.900 euros, un modelo que, según datos de Car and Driver, se ha convertido en uno de los más vendidos del país.

¿Por qué el MG ZS es el SUV chino más popular en España?

El experto en coches Borja Díaz, de Car and Driver, ha analizado el fenómeno de los vehículos más vendidos en el país y apunta directamente a MG como una de las sorpresas del mercado.

“Es hora de descubrir si los conductores españoles se han visto cautivados por algunos de los vehículos chinos que tanto desean conquistar España y Europa”, afirma Díaz.

Y la realidad es que sí, porque el MG ZS se posiciona entre los más exitosos, con más de 20.000 unidades vendidas y una clara ventaja por su precio competitivo y equipamiento.

El modelo MG ZS gasolina ofrece un diseño renovado, llantas de hasta 17 pulgadas, faros LED y un interior cuidado al detalle. Su doble pantalla digital de 12,3 pulgadas y el sistema MG Pilot aportan tecnología de seguridad y confort a un nivel poco habitual en este rango de precios. La marca destaca su suspensión suave y su espacio interior de 443 litros, ideal para viajes en familia.

ZS MG

Diseño, tecnología y precio: la fórmula que conquista a España

El éxito del SUV chino MG ZS se apoya en tres pilares claros: equipamiento, tecnología y precio. Su propuesta se percibe como una opción equilibrada entre confort, conectividad y estilo urbano. Desde MG destacan que el ZS “redefine la experiencia SUV con más tecnología avanzada y mayor conectividad”.

Además, su motor de gasolina y el sistema MG iSmart Lite permiten controlar el vehículo desde una app, sumando puntos en el terreno de la innovación accesible. Su versión de 15.900 euros lo vuelve una alternativa difícil de igualar frente a competidores europeos más costosos.