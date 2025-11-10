Marc, camionero de 32 años, no se corta sobre cuánto gana en España: "En 10 años puedes ahorrar 120.000 euros"

Marc, un camionero de 32 años, ha logrado una de las cosas que más seguridad le da a las personas: haber podido comprar su propia casa para él y su familia. En una charla con el canal de YouTube Rutas de Éxito, el transportista español revela que en un principio no quería saber nada con ser camionero, pero que ahora su trabajo le da grandes beneficios en cuanto al dinero que gana y las ventajas que tiene.

"Ha sido lo mejor que he hecho": cuánto dinero gana un camionero en España

En la entrevista, Marc asegura que en un principio tenía ciertos prejuicios y no quería ser camionero. Sin embargo, la necesidad económica lo hizo comenzar a trabajar de transportista y ahora no se arrepiente: "Ha sido lo mejor que he hecho".

"Me gano bien la vida, me he podido comprar mi casa. Creo que si te esfuerzas puedes conseguir mucho, pero si te conformas con ganar 1200 euros en una fábrica no", expresa.

Marc revela que actualmente gana 2300 euros por mes por 9 horas de trabajo por día. Además, asegura que a veces hace algunos viajes extras para tener más diferencia económica.

Las ventajas de trabajar en el sector del transporte

Para Marc, trabajar arriba de un camión no es lo mismo que hacerlo en una fábrica. "Vas conduciendo, vas con tu música, vas en tu camión... 12 horas en un camión no se igualan a 8 horas en una fábrica", analiza.

"Mi mujer trabaja 8 horas en una fábrica y viene hecha polvo cada día. Yo llego a casa y me voy con el niño o con la niña a comprar, y mi mujer llega a casa y necesita dormir", agrega.

El consejo del camionero a los más jóvenes

A sus 32 años, Marc se arrepiente de no haber comenzado antes. El camionero revela que comenzó a trabajar en el rubro a los 27 años, pero considera que lo ideal hubiese sido haberlo hecho a los 21.

"Si a esa edad ganas 2000 y poco euros al mes, puedes ahorrar 1000 euros por mes, 12.000 euros. En 10 años tienes 120.000 euros y empiezas tus 30 años con ese dinero, te solucionas la vida", asegura.