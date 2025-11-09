Un experto español recomienda este coche SUV que es el más vendido de España: "Sus precios arrancan en los 19.859 euros"

El Seat Arona se mantiene como referencia en el segmento de los coches SUV ante la llegada del coche chino al mercado. Seat

Un análisis de los modelos más populares del país y destacó al Seat Arona como el SUV español más vendido en España, manteniéndose como la referencia del segmento ante la llegada del coche chino al mercado. Este modelo se ha ganado el favor del público por su diseño urbano, su buen nivel de equipamiento y un precio de partida de 19.859 euros, que lo mantiene como una de las opciones más competitivas del mercado automotor nacional.

¿Por qué el Seat Arona sigue siendo el SUV español más vendido en España?

Tal como señala el experto en coches Borja Díaz en Car and Driver, el Seat Arona ha consolidado su liderazgo en el mercado español gracias a una combinación de fiabilidad, diseño atractivo y tecnología práctica.

Sus precios arrancan en los 19.859 euros, dato que explica buena parte de su éxito. A pesar de su tiempo en el mercado, este SUV español continúa atrayendo a nuevos compradores que buscan calidad sin pagar de más.

El modelo ofrece un dinamismo de conducción alto, un equipamiento completo y una gama mecánica basada en motores gasolina, con versiones que alcanzan hasta los 150 CV. Aunque aún no dispone de versiones microhíbridas, la marca ha confirmado que llegarán próximamente, reforzando su posición ante la creciente competencia, especialmente frente al SUV chino que se abre paso en España y Europa.

Seat Arona: SUV con estilo, tecnología y precios que compiten con los coches chinos

Desde su lanzamiento en 2017, el Seat Arona ha sabido evolucionar. Su restyling más reciente incorporó faros LED, una cabina mejorada con materiales de tacto blando y un sistema de infoentretenimiento más intuitivo. En sus versiones superiores, puede incluir conectividad total, carga inalámbrica, asientos calefactables y el sistema de sonido Beats Audio.

Según Car and Driver, este SUV mantiene un rendimiento ágil tanto en ciudad como en carretera, ofreciendo comodidad y buena visibilidad al conductor.