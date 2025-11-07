Víctor, analista de vehículos, sobre el coche chino que promete sorprender este año: “La intención es abaratar los costes para que la gente se lo pueda comprar”

El mercado de los coches eléctricos chinos siguió creciendo, y uno de los modelos que más expectativa ha generado desde su lanzamiento ha sido el nuevo MG4, una versión renovada que, según el analista automotriz Víctor, llegó con una premisa clara: abaratar costes sin sacrificar tecnología ni autonomía. En su análisis, el experto destacó las mejoras estructurales y de eficiencia, además del cambio de enfoque hacia un diseño más maduro y un público más amplio.

Baterías LFP para reducir el precio y aumentar la vida útil

A través de su canal de YouTube Victric, Víctor subrayó que una de las novedades más importantes del nuevo MG4 fue el uso de baterías LFP (litio-ferrofosfato)en lugar de las tradicionales NCM (níquel, cobalto y manganeso): “Son más baratas, más seguras y duran más. La intención era abaratar los costes para que la gente se lo pudiera comprar”, explicó.

Este cambio, que también adoptarán marcas como Renault en el nuevo R5, permitió ampliar los ciclos de carga y reducir el coste total del vehículo. El modelo ofrece dos opciones de batería: una de 42,8 kWh con unos 400 km de autonomía estimada y otra de 53,9 kWh, que podría alcanzar hasta 530 km bajo el ciclo chino CLTC, más optimista que el europeo WLTP.

Diseño más equilibrado y menos agresivo

El experto señaló que el nuevo MG4 mejoró estéticamente respecto a su antecesor: “El anterior tenía un aire demasiado macarra, sobre todo con el color naranja; este es más redondeado y estiloso”, comentó.

El interior también se renovó con un diseño más minimalista y una pantalla central flotante de 15,6 pulgadas, además de cámaras 360º y actualizaciones de software vía OTA (Over The Air), elementos reservados hasta entonces a gamas superiores.

A nivel estructural, el vehículo creció hasta los 4,39 metros de largo (diez más que el modelo anterior), lo que permitió alojar las nuevas baterías. También adoptó la arquitectura E3 de tracción delantera, un cambio respecto a la trasera del MG4 previo, que según Víctor, mejoró la estabilidad y la comodidad en el uso urbano: “Los eléctricos tienen mucha salida instantánea; con tracción delantera, la conducción es más segura y predecible”.

Un eléctrico más ligero y con mejor rendimiento

El nuevo MG4 es además 200 kilos más ligero que el modelo anterior, lo que mejora su eficiencia y dinámica de conducción. Su motor único de 163 caballos ofrece una potencia suficiente para uso diario, aunque con una cifra algo menor que la versión Long Range anterior. “Tenía menos potencia, pero no se notaba; lo importante era que mantenía el rendimiento y ganaba en eficiencia”, señaló el analista.

Víctor también se mostró escéptico ante los rumores sobre baterías sólidas o de grafeno en el corto plazo: “Hasta que no lo vea implementado en un coche real, no me lo creo. De momento, esto del LFP es lo que está funcionando de verdad”.