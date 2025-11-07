Un experto en coches no se corta y revela por qué este coche es el más vendido de España: "Arranca desde 13.940 euros" Freepik

El experto en coches Borja Díaz, de Car and Driver, analizó los modelos más exitosos del mercado y dejó claro cuál domina las calles del país. En su repaso de los diez más populares, destacó al Dacia Sandero, un coche que se mantiene como el más vendido en España gracias a su bajo precio, diseño funcional y una evolución constante que ha sabido conectar con el público.

¿Por qué el Dacia Sandero es el coche más vendido en España según un experto en coches?

El experto en automoción no dudó en afirmar que “al frente de la clasificación no podía estar otro que el coche más vendido en España y en Europa del 2024”.

El Dacia Sandero ha sabido mantener su posición privilegiada al ofrecer una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, ya que arranca desde 13.940 euros.

El modelo se ofrece con motores de 90 y 100 CV, con posibilidad de optar por una versión GLP que obtiene el distintivo ECO. Para el experto, su éxito se explica por esa mezcla de practicidad, bajo coste de mantenimiento y la mejora visible que trajo su nueva generación.

El salto de calidad del Dacia Sandero que conquistó a los conductores

Tal como detalla Car and Driver, este coche es atractivo y amplio, además de que ha ganado en tecnología y confort. Su interior ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y un habitáculo más ergonómico con mandos inspirados en el Renault Clio.

Entre sus versiones, el Sandero Stepway destaca por su estilo crossover, mayor altura y detalles específicos como las barras de techo y los paragolpes exclusivos. Además, incorpora ayudas a la conducción como el asistente de frenada de emergencia o el detector de ángulo muerto, avances que versiones más viejas no tienen disponibles.