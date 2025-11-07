El automóvil toma posiciones en el negocio de los robotaxis mientras que los inversores desconfían de su viabilidad

La industria automovilística toma posiciones en el desarrollo de la movilidad del futuro. El negocio principal de los grupos automovilísticos seguirá siendo la producción de nuevos modelos. Ahora bien, ninguno de los consorcios quiere quedarse atrás en el incipiente negocio de los robotaxis.

Hablamos de una tecnología en la que los desarrolladores de software y hardware tienen una importancia capital. Por su parte, los fabricantes automovilísticos forjan alianzas con estos desarrolladores con el fin de no perder oportunidades de mercado.

Cabe destacar que el desarrollo de estas soluciones se encuentra con problemas normativos en Europa. Si bien no existe una regulación común, algunos países del Viejo Continente ya aceptan, bajo determinadas circunstancias, la circulación de vehículos autónomos.

La diferencia principal entre los robotaxis y la conducción autónoma es que en el primer caso no se precisa la asistencia de un conductor, mientras que en el segundo hay distintos niveles de autonomía que pueden requerir o no la asistencia de un conductor.

Stellantis ha sido el primer fabricante en tomar posiciones en el desarrollo de esta tecnología. El consorcio francoitaloamericano ha firmado acuerdos con Pony.ai para acelerar el desarrollo y despliegue de soluciones de robotaxi en Europa.

El objetivo es iniciar en los próximos meses el despliegue en vehículos de prueba basados en el Peugeot e-Traveller en Luxemburgo. Tras ello, dará comienzo un despliegue gradual por las ciudades europeas en 2026.

Dicha asociación se centrará, en un primer momento, en los vehículos comerciales, donde Stellantis ocupa una posición de liderazgo en el Viejo Continente.

Pero, ¿quién es Pony.ai? Se trata de una tecnológica china fundada en 2016 y está considerada como uno de los líderes mundiales por su despliegue comercial de servicios de robotaxi y transporte autónomo.

Ahora bien, hablamos de una tecnología que no cuenta con el respaldo de los inversores. Pony.ai inició su andadura esta semana en la bolsa de Hong Kong y su debut estuvo marcado por una caída en el precio de sus títulos del 9,3%. En su debut bursátil hongkonés, la compañía recaudó 863 millones de dólares.

Pero no es la única asociación que ha firmado Stellantis. El grupo también colaborará con Nvidia, Uber y Foxconn para explorar el desarrollo de vehículos autónomos de nivel 4 para servicios de robotaxi en todo el mundo.

En esta colaboración, Stellantis se encargará del diseño, la ingeniería y la fabricación de vehículos autónomos. Nvidia, por su parte, será la encargada de proporcionar su software, mientras que Foxconn colaborará con Stellantis en la integración del hardware y los sistemas. Asimismo, Uber será la empresa encargada de operar los servicios de robotaxi.

Volkswagen y XPeng

Ahora bien, los grandes desarrollos en materia del robotaxi se centran tanto en China como en Estados Unidos. Así las cosas, el fabricante chino XPeng anunció esta semana el lanzamiento de tres modelos de robotaxis autónomos a partir del año que viene.

Los nuevos modelos utilizarán el sistema Visión-Lenguaje-Acción de segunda generación de XPeng, conocido como VLA 2.0, que está diseñado para permitir un funcionamiento adaptativo en todos los patrones de tráfico global sin depender de mapas de alta resolución.

De acuerdo con la compañía, el modelo VLA 2.0 posibilita que los vehículos transformen directamente las señales visuales en acciones gracias a un método de aprendizaje integral de extremo a extremo. De hecho, según anunció He Xiaopeng, fundador y presidente de XPeng, Volkswagen será el primer cliente estratégico que utilizará su plataforma VLA 2.0.

Lo cierto es que el Grupo Volkswagen también firmó un acuerdo de colaboración con Uber para desplegar una flota de vehículos eléctricos ID. Buzz en diversos mercados estadounidenses durante la próxima década.

WeRide cae en su debut bursátil

El camino emprendido por Pony.ai fue seguido por WeRide. La compañía china debutó también esta semana en el parqué de Hong Kong. Y también se anotó caídas en sus primeras horas de hasta el 8%. La compañía recaudó en su salida a bolsa 308 millones de dólares.

Hace apenas un par de semanas WeRide y Uber iniciaron los primeros viajes de robotaxis para pasajeros en Arabia Saudí. En esta etapa inicial, los vehículos cuentan con un operador del vehículo, con el fin de ofrecer una experiencia más segura a los pasajeros.

Casos fallidos

Lo cierto es que esta carrera por los robotaxis se ha cobrado algunas víctimas en el camino. General Motors se vio obligada a cerrar su división de vehículo autónomo, Cruise, debido a una combinación de factores.

Para empezar, la viabilidad económica de estos proyectos está en entredicho, puesto que demandan gran cantidad de capital. General Motors invirtió más de 10.000 millones de dólares desde que adquirió Cruise en 2016. En 2023, su último año completo en funcionamiento, esta división aportó unas pérdidas de 3.500 millones de dólares.

Además, el desarrollo de estas soluciones aún está en fases preliminares, por lo que también es común registrar importantes accidentes de tráfico. Una situación que, en el caso de Cruise, provocó la retirada de los permisos para circular en California.

Pese a la liquidación de esta división, General Motors no ha abandonado el proceso de desarrollar soluciones de conducción autónoma.

En definitiva, el desarrollo de este tipo de movilidad requiere la participación de fabricantes automovilísticos y de grandes empresas tecnológicas. Aunar esfuerzos es lo único que permite no tener que hacer grandes desembolsos. Ahora bien, habrá que esperar a ver cuál es la acogida que tienen en el momento en el que estén desplegados.