España se rinde ante el precio de este SUV chino de 7 plazas: "Es el SUV híbrido enchufable más barato del mercado"

Su sistema de carga se completa en 4 horas y su motor de ciclo Atkinson mejoran el rendimiento y reducen el consumo. DFSK

La llegada del DFSK E5 ha sacudido el mercado automotor en España, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas para los españoles. Este SUV chino de 7 plazas combina potencia, confort y tecnología de última generación a un precio difícil de igualar, lo que lo posiciona como el SUV híbrido enchufable más barato del mercado. Con una estética elegante y una mecánica eficiente, DFSK reafirma su apuesta por la movilidad sostenible sin renunciar a las prestaciones.

El SUV híbrido enchufable de 7 plazas que revoluciona el mercado español

El DFSK E5 ya está disponible en España desde 25.299 euros, una cifra que lo posiciona como el SUV híbrido enchufable más barato del mercado. Este precio se obtiene al financiar la compra con DFSK, aunque su valor al contado parte de 35.499 euros.

Gracias a las ayudas del Plan Moves III, el coste puede reducirse en 2.500 euros, o incluso en 5.000 euros si el comprador entrega su vehículo antiguo para achatarrar, dejando el precio en 30.499 euros.

Detrás de su diseño sofisticado se esconde una mecánica eficiente con 217 CV de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Su sistema de carga completa en 4 horas y su motor de ciclo Atkinson mejoran el rendimiento y reducen el consumo, demostrando que la eficiencia no está reñida con la potencia.

Confort, tecnología y seguridad: el nuevo estándar de DFSK

El interior del DFSK E5 destaca por su amplitud para 7 pasajeros, con asientos de cuero Nappa, volante multifunción y apertura sin llave PEPS. La conectividad también es protagonista con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y un sistema de sonido envolvente de 12 altavoces.

Entre sus principales asistentes a la conducción se incluyen:

Alerta de cambio de carril

Alerta de puerta abierta (DOW)

Advertencia de colisión trasera (RCW)

Alerta de tráfico cruzado (RTCA)

Control de descenso de pendientes (HDC)

Sensores de parking delantero y trasero

El DFSK E5 ofrece además una garantía de 6 años o 150.000 km, lo que demuestra la confianza de la marca china en su fiabilidad y en la calidad de su producto.