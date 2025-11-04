Un empresario valenciano revela el método correcto para comprar coches embargados en subastas de Seguridad Social en España

Un empresario valenciano revela el método correcto para comprar coches embargados en subastas de Seguridad Social Freepik / Luigi AMG

En España, Luigi Amg, un empresario valenciano dedicado a la compraventa de vehículos, compartió en su canal de YouTube la forma en que él considera el método correcto para comprar coches embargados en subastas de Seguridad Social. En su vídeo, el experto explica con detalle cómo acceder a estas subastas públicas, qué requisitos existen y qué riesgos se deben tener en cuenta antes de hacer cualquier inversión.

El método correcto para comprar coches embargados en subastas de Seguridad Social

El empresario valenciano aclaró que cualquier persona residente en España puede participar en las subastas de la Seguridad Social, siempre que no tenga deudas con la administración.

"Si tienes alguna deuda pendiente y llevas un cheque bancario para pujar, se te descontará de lo que debas antes de poder acceder al bien” explicó.

Para comenzar, el proceso se realiza en el portal oficial de la Seguridad Social, al cual puedes acceder buscando “subastas Seguridad Social” en el navegador.

Una vez dentro de la plataforma, se pueden consultar los lotes disponibles, que incluyen desde fincas, inmuebles hasta vehículos embargados. Al seleccionar la categoría de coches, aparece un listado por comunidades autónomas con los vehículos disponibles y los datos de cada uno, como matrícula, tasación y estado.

El experto recomienda acudir antes a una oficina de la Seguridad Social para confirmar la información actualizada, ya que los procesos pueden variar. Además, subraya que el pago solo puede hacerse con un talón nominativo, no con transferencia ni efectivo.

Riesgos y consejos de un empresario valenciano sobre las subastas en España

Según Luigi Amg, este tipo de operaciones no son “como las que se ven en televisión”. Insiste en mantener la calma y entender que se trata de una inversión real, no de un juego. También advirtió que en estas subastas hay dos modalidades: la silenciosa, donde se presenta la oferta cerrada, y la presencial. En ambas, si se gana el lote, el comprador dispone de cinco días hábiles para completar el pago total.

El empresario valenciano mencionó ejemplos concretos de vehículos subastados, como un Citroën C4 Picasso con un valor de tasación de 1.708 euros o un BMW 630i Coupé valorado en 8.000 euros. Sin embargo, recordó que estos coches pueden tener defectos visibles o mecánicos.

“Hay coches que merecen la pena y otros que no. Por eso es importante verlos antes, aunque no se puedan arrancar ni manipular”, explicó.

Para Luigi, las subastas de Seguridad Social pueden ser una oportunidad rentable para cualquiera, pero solo si se actúa con información y prudencia.