Edgard, experto en coches, se rinde ante este SUV chino a gasolina en España: "Los chinos entienden lo que nos gusta"

Edgard, experto en coches, se rinde ante este SUV chino a gasolina: "Los chinos entienden lo que nos gusta" Montaje

Edgar, experto en coches y empleado del concesionario Eutrasa Mobility, mostró en TikTok el Baic X55, un SUV chino a gasolina que ha llamado la atención por su diseño y equipamiento. En su video, Edgard dejó clara su sorpresa ante un modelo que, según él, refleja cómo las marcas chinas están entendiendo las preferencias del público.

El SUV Baic X55: “Los chinos lo están haciendo bien”

“No es eléctrico, calma”, empieza Edgar en uno de sus vídeos sobre el coche Baic X55. “Es un coche cien por cien gasolina, automático, 177 caballos y con una estética que lo flipas”, enumeró Edgard al comenzar su vídeo desde el concesionario.

El modelo cuenta con un motor Magic Core 1.5T de 177 caballos, cuatro cilindros y un consumo medio de 6,8 litros. Asimismo, posee, además, transmisión automática de doble embrague (7DCT) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,84 segundos.

A nivel de seguridad, el SUV chino Baic X55 ha obtenido 5 estrellas en C-NCAP gracias a su estructura “Saab Safe Cage” que imita a los coches europeos, y a la incorporación de sistemas de asistencia como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y cámara 360º con visión 3D.

El SUV chino que conquista por su tecnología y precio

Durante el recorrido por el vehículo, Edgard apuntó que, más allá del diseño o las llantas, lo que le llamó la atención fueron los detalles prácticos. “Ponte en situación: primavera, techo abierto y, si te pone a llover, automáticamente se cierra”, explicó. “No sé, a mí me mola”.

Además, mencionó que si “te cuesta aparcar, no te preocupes: esto se aparca solo”.

“Y es que no nos engañemos, los chinos están haciendo bien las cosas. Y por qué digo esto, porque desde mi punto de vista creo que entienden lo que nos gusta, lo que necesitamos, lo que buscamos y, lo más importante, que no somos millonarios”, señaló.