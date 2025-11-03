Este es el SUV chino que más crece en España: "Es el más barato del mercado"

El mercado automovilístico español sigue en alza, con 854.658 turismos nuevos registrados en lo que va del año y un crecimiento del 14,8%, según los expertos de Car and Driver. Y hay una marca china ha logrado destacarse con fuerza: SWM, que ha multiplicado sus ventas y se consolida como una opción económica en el competitivo segmento de los SUV.

SWM crece un 383% en España

El fabricante chino SWM ha logrado un incremento de ventas del 383% en 2025. Durante el año pasado apenas logró matricular 122 unidades en España, pero este año ya ha alcanzado los 590 vehículos vendidos hasta septiembre. Su crecimiento se debe a una oferta ajustada al bolsillo de los compradores y a modelos prácticos y familiares.

La gama actual de SWM incluye tres SUV: G01, G05 y G03, todos impulsados por motores de gasolina y con etiqueta medioambiental C. El G03F, en particular, se ha convertido en el SUV de siete plazas más barato del mercado, con un precio base de 17.990 euros.

Un SUV chino económico con espacio y comodidad

El SWM G03F destaca por su precio, pero también por su espacio interior y diseño funcional. Con las filas segunda y tercera de asientos abatibles, ofrece una capacidad de carga total de 1.564 litros, ideal para uso familiar o escapadas de fin de semana.

Además, los asientos de la fila central pueden deslizarse hasta 110 milímetros hacia adelante o atrás, permitiendo ajustar el espacio interior según las necesidades. Los acabados incluyen asientos de eco-piel semiforrada.