Un experto mecánico no lo duda y se rinde ante este coche de segunda mano: "Es mejor que un Lexus y 5 veces más barato"

Un experto mecánico no lo duda y se rinde ante este coche de segunda mano Youtube Scotty Kilmer

El especialista en automoción Scotty Kilmer, conocido por su canal de YouTube, analizó un Toyota Avalon 2008 y lo calificó como una de las mejores opciones del mercado para quien busca un coche de lujo a un precio económico.

Un Lexus disfrazado de Toyota

Kilmer asegura que el Avalon 2008 es prácticamente un Lexus ES 350 sin el precio elevado. Utiliza el mismo motor V6 de 3.5 litros que equipan otros modelos de Toyota como el Camry o el Highlander, un propulsor metálico con cadena de distribución que puede recorrer cientos de miles de kilómetros sin problemas.

“El Avalon tiene todo lo que hacía grande a Lexus antes de los motores turbo y los sistemas complicados”, explicó el mecánico. Además, al compartir componentes con otros modelos de Toyota, las piezas son fáciles de encontrar y mucho más baratas.

“Un interruptor de ventanilla en un Lexus puede costar 450 dólares. En este Toyota, el mismo componente cuesta menos de 50”, aseguró.

Un coche con mantenimiento sencillo y fallos menores

Durante su revisión, Kilmer destacó que el coche que analizó tenía más de 120.000 millas (unos 193.000 km) y aún funcionaba a la perfección. No quemaba aceite, el motor sonaba suave y no presentaba fallos graves.

Entre los puntos débiles mencionó algunos problemas comunes por edad, como fugas leves de aceite en las juntas de válvulas, bujes traseros que pueden crujir y sensores de presión de neumáticos con baterías agotadas. Sin embargo, aclaró que son reparaciones sencillas y económicas.

Puntos destacados según el experto:

Motor V6 3.5L resistente y sin correas de goma.

Interior de calidad, con asientos de cuero y climatizador que aún funciona bien.

Aire acondicionado eficaz, aunque puede requerir una pequeña recarga.

Piezas fáciles de conseguir y mucho más baratas que las de Lexus.

Consumo razonable: entre 8 y 9 litros cada 100 km en carretera.

Un coche de lujo que puede durar toda la vida

En su análisis, Kilmer subrayó que el Avalon 2008 representa el equilibrio ideal entre comodidad, durabilidad y bajo coste de mantenimiento. Lo consideró una mejor compra que un coche alemán usado, que suele ser más caro de reparar.

También recordó que los nuevos Toyota Crown, el modelo que sustituyó al Avalon, ya no cuentan con este tipo de motor V6, sino con mecánicas turbo o híbridas más complejas, lo que los hace menos duraderos.

“Un Avalon como este podría durar más que tus nietos si lo cuidas bien. No necesita milagros, solo gasolina y mantenimiento básico”, concluyó.