Un chófer de tráileres confiesa cuanto gana al mes en España: depende la temporada, se llega hasta los 2000 euros

Para ser camionero en España, es necesario obtener el permiso de conducir de clase C o C+E y superar los exámenes para el Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

El trabajo de un chófer de tráileres en España sigue siendo una salida laboral estable dentro del sector del transporte. Aunque las jornadas son largas, el salario resulta atractivo para muchos profesionales. Un transportista consultado por Talent Match explicó que su sueldo mensual ronda entre 1800 y 2000 euros, según la temporada y la carga de trabajo disponible.

Cuánto gana un chófer de tráileres al mes en España según los datos disponibles

El sueldo medio de un camionero en España varía en función de la empresa, el tipo de ruta y las horas de conducción. El conductor entrevistado por Talent Match afirmó que su ingreso mensual se mueve entre 1800 y 2000 euros.

Los datos publicados por Jooble confirman la tendencia, ya que el salario promedio de un conductor de tráiler en el país se sitúa en torno a 2134 euros mensuales, lo que equivale a unos 25.600 euros al año. La diferencia depende de si se realizan trayectos nacionales o internacionales, y de las condiciones del contrato.

Qué hace un chófer de tráileres y por qué su trabajo es tan demandado

El chófer de tráileres cumple un papel clave dentro de la cadena logística. Es el responsable de mover toneladas de mercancía por todo el país y, en muchos casos, hacia destinos internacionales. Su jornada no se limita a conducir; también supervisa el estado del vehículo y la seguridad de la carga.

Entre sus principales funciones se incluyen: