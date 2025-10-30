Volkswagen recorta su beneficio un 53% hasta septiembre afectado por la reestructuración de Porsche y los aranceles

El Grupo Volkswagen cerró los tres primeros meses del año con una caída en su beneficio neto atribuido del 53%, hasta situarlo en los 3.523 millones de euros.

El beneficio operativo del consorcio automovilístico alemán también registró un descenso del 57,7% en la comparativa interanual, hasta los 5.408 millones de euros.

Una caída que se explica por factores adversos como el deterioro no monetario del fondo de comercio asignado al segmento de negocios de Porsche, así como por los aranceles a las importaciones de vehículos en EEUU y la normativa de emisiones de CO2 en Europa.

En el caso de los aranceles, el Grupo Volkswagen abonó entre enero y septiembre un total de 2.100 millones de euros, mientras que en el caso de las emisiones de CO2 en Europa, el gigante alemán del automóvil tuvo que abonar 500 millones al cierre de septiembre. Además, la pérdida por deterioro no monetaria en Porsche se situó en los 2.700 millones de euros.

En lo que a facturación se refiere, el Grupo Volkswagen facturó en los nueve primeros meses del año un total de 238.669 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 0,5% en la comparativa interanual.

De hecho, el desempeño del Grupo Volkswagen en el tercer trimestre fue negativo. Entre julio y septiembre el beneficio neto atribuido se situó en números rojos por valor de 482 millones de euros, frente a los 1.193 millones logrados en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el beneficio operativo de la multinacional alemana en el tercer trimestre incurrió en pérdidas, hasta alcanzar los 1.299 millones de euros, frente a los 2.833 millones del tercer trimestre de 2024.

Sin liquidez

Arno Antlitz, director financiero y de operaciones del Grupo Volkswagen, explicó que para este año planifican un flujo de caja "nulo o quizá ligeramente positivo".

"Esto significa que , a pesar de nuestros esfuerzos este año con todos nuestros productos emocionantes, efectivamente no queda nada en caja", apuntó Antlitz.

Al cierre del tercer trimestre del año, la liquidez de la división de automoción del Grupo Volkswagen se situó en los 31.000 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 9,8% frente al mismo periodo del año anterior.

No obstante, entre enero y septiembre el flujo de efectivo del Grupo Volkswagen en las actividades de inversión atribuibles a las actividades operativas fue negativo por valor de 17.219 millones de euros.

Sobre la posibilidad de recortar inversiones de cara al futuro, Antlitz apuntó que para los próximos cinco años están planificando costes de desarrollo e inversiones de aproximadamente 165.000 millones de euros.

"La comparación con los competidores muestra claramente que podemos usar nuestra inversión previa de forma más eficiente y aprovechar aún más fuerte las sinergias del Grupo, por cierto, sin comprometer los productos", añadió el directivo.

Seat, cerca de entrar en pérdidas

En cuanto a Seat, la automovilística propiedad del Grupo Volkswagen está cerca de acabar el año en números rojos.

Entre enero y septiembre, el beneficio operativo de la compañía se situó en los 16 millones de euros. Un guarismo que equivale a un descenso del 96,1% en la comparativa interanual.

Un descenso que se explica por los cambios en el mix de ventas, los aranceles de la UE sobre el Cupra Tavascan fabricado en China y los mayores costes de producto, entre otros.

Las ventas de Seat crecieron un 3,2% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 481.000 vehículos, mientras que la cifra de negocios registró un alza del 6,9%, hasta los 11.241 millones de euros.

Previsiones

En lo que a previsiones se refiere, el consorcio automovilístico alemán ha recortado su previsión de rentabilidad. Ahora estima que el margen se situará entre el 2% y el 3%, frente a la previsión anterior que lo situaba en el entorno del 4% y 5%.

Por poner las cosas en contexto, la rentabilidad sobre ventas del Grupo Volkswagen en 2024 se situó en el 5,9%.

El gigante alemán del automóvil estima que la facturación se situará en el entorno del año pasado, cuando se alcanzaron los 324.700 millones de euros.