Un experto mecánico no se corta y desmiente dos bulos de la automoción: ¿Es cierto que los coches Toyota nunca se estropean?

Un experto responde si es verdad que las cajas de cambio manuales no necesitan mantenimiento. Montaje

En el mundo de la automoción, los mitos se propagan con facilidad, sobre todo por el boca a boca y las redes sociales. Sin embargo, el experto en coches del Taller RedISTA ha decidido salir a desmentir dos bulos muy extendidos entre los conductores. En su video de TikTok, el profesional habla sobre el mantenimiento de las cajas manuales y de la supuesta “indestructibilidad” de los Toyota.

Un experto en coches desmiente dos bulos muy repetidos

Desde el Taller RedISTA, una red de más de 100 talleres independientes en toda España, especializados en BMW y MINI, el mecánico comienza su explicación sin cortarse.

“Vamos a desmentir dos bulos: primero, que las cajas manuales no necesitan mantenimiento; segundo, que los Toyota nunca se estropean”, señala el especialista. Y lo demuestra con un caso real.



En el video puede verse una caja de cambios manual de un Toyota RAV4 completamente dañada.

“Aquí tenéis una prueba. La piñonería está destruida. El cliente decía que no le entraba la sexta. ¿Por qué creéis que no le entraba?”, comenta mientras muestra las piezas afectadas.

Con esta evidencia, el experto de BMW confirma que las cajas de cambio manual sí requieren mantenimiento y que, a pesar de su fama, los Toyota también se estropean.

“Recordad, los bulos son eso: bulos”, concluye el técnico.

Consejos rápidos para cuidar la caja de cambios manual

Para mantener la caja de cambios manual en buen estado y evitar reparaciones costosas, estos son algunos consejos básicos que cualquier experto en coches recomienda tener presentes:

Revisar el nivel y estado del aceite de la transmisión cada 40.000 o 60.000 kilómetros.

Cambiar el lubricante según las indicaciones del fabricante del vehículo.

Evitar apoyar la mano en la palanca de cambios mientras se conduce, ya que genera desgaste interno.

No forzar las marchas si no entran con suavidad; puede ser señal de un problema en el sistema.

Atender ruidos o vibraciones inusuales cuanto antes en un taller de confianza.

Aplicar estas medidas alarga la vida útil de la transmisión y garantiza un funcionamiento más suave del coche.