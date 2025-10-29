Scotty, mecánico, revela la marca de coches que más vacía tu bolsillo en reparaciones: “Si te gusta gastar dinero en reparaciones muy caras”

En el universo del motor hay opiniones y luego está la de Scotty Kilmer, uno de los mecánicos más veteranos y escuchados del mundo. Con más de cinco décadas de experiencia bajo el capó y casi ocho millones de seguidores en TikTok, su palabra pesa. Directo, sarcástico y sin filtros, Kilmer no teme señalar a un fabricante en especial cuando se trata de producir coches costosos con reparaciones aún más costosas: Jaguar.

De la elegancia británica al dolor de bolsillo

En un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, Scotty reveló que la afamada marca británica es el “mejor” coche cuando se trata de pagar altas tarifas en reparaciones: “Si te gusta gastar dinero en coches caros y reparaciones muy caras, cómprate un Jaguar”.

Kilmer reconoce que los Jaguar siguen siendo automóviles de diseño impecable y presencia indiscutible, pero sostiene que “la belleza no paga las facturas del taller”. En su análisis, las averías frecuentes y los costos de reparación hacen de estos modelos una apuesta poco sensata para quien busca durabilidad o mantenimiento asequible.

El mecánico bromeó incluso con que poseer un Jaguar equivale a firmar una suscripción mensual al taller, dejando en claro que mantener un vehículo de este tipo es un gasto constante y en constante crecimiento.

Las marcas que tampoco se salvan

La crítica de Kilmer no se detiene en la firma británica. También dedicó palabras poco amables a BMW, una marca que para muchos representa el equilibrio entre lujo y deportividad.

Sin embargo, para el experto estadounidense “BMW significa Big Money Waster”, o lo que es lo mismo, “gran derrochador de dinero”. Aunque admite que son coches divertidos de conducir, considera que su mantenimiento es tan costoso que “el placer se acaba en cuanto entras al taller”.

Otra marca que sale mal parada en su repaso es Mercedes-Benz, a la que describe como superada por Lexus en términos de fiabilidad. Según él, los vehículos de la firma alemana “han perdido parte de la solidez que un día los definió”, aunque aún se mantienen por encima de su rival bávara.

Los que aún merecen la pena

Entre tanta crítica, Kilmer también rescata algunos nombres. Volvo, dice, sigue siendo un coche “de construcción sólida”, incluso bajo la propiedad del grupo chino Geely. Para él, combina seguridad con durabilidad, algo cada vez más escaso en el mercado actual. También menciona a Volkswagen, marca a la que reconoce cierta calidad a corto plazo, aunque considera que “ya no son tan fiables como los viejos Beetle”.