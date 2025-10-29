Un experto en coches, sobre la versión 2026 de este popular coche español: "Hablamos de unos 15.000 euros en adelante"

El Seat Ibiza 2026 llega con una actualización visual y mejoras en el interior que refuerzan su posición como uno de los vehículos utilitarios más reconocidos en España. Este popular coche español mantiene su esencia, aunque con una renovación que mejora su imagen, materiales y tecnología sin alterar su carácter práctico ni su excelente equilibrio entre precio y prestaciones.

¿Qué esperar del Seat Ibiza 2026?

Borja Díaz, periodista especializado de Car and Driver, adelantó que el Seat Ibiza 2026 saldrá al mercado en el primer trimestre del año con precios se esperan sean “de unos 15.000 euros en adelante”. La marca mantiene así una estrategia competitiva dentro del segmento de los vehículos utilitarios, reforzando la relación calidad-precio que ha hecho del Ibiza un referente en su categoría.

Según detalla Díaz, el modelo conserva su oferta mecánica con motores de gasolina de tres y cuatro cilindros, además de una versión microhíbrida, que permitirá obtener la etiqueta ECO.

Seat Ibiza Seat

Diseño renovado y mejoras interiores para el coche más popular de Seat

La nueva versión 2026 del Seat Ibiza incorpora un frontal rediseñado con parrilla hexagonal, faros Full LED más afilados y nuevos colores como Liminal, Oniric e Hypnotic. También se actualiza la gama de llantas de 15 a 18 pulgadas y se añaden detalles en aluminio oscuro. En el interior, destacan los nuevos tapizados, el techo oscuro y la pantalla multimedia de hasta 9,2 pulgadas con conectividad inalámbrica.

El CEO de la marca, Markus Haupt, subrayó que el Seat Ibiza “sigue siendo un icono de su segmento, capaz de satisfacer con orgullo a quienes valoran su estilo, su diseño interior y su eficiente gama de motores”.

Con acabados Reference, Style y FR, el popular coche español refuerza su posición como una de las propuestas más atractivas de Seat para el próximo año, manteniendo su identidad pero sumando refinamiento y tecnología.