Un empresario no da crédito sobre comprar un coche en el exterior: "En España se vende en 7500 € y afuera en 4900"

Comprar un coche en el exterior puede ser una opción mucho más rentable que hacerlo en España, según demostró un empresario del sector automotor. En un vídeo reciente, el especialista de Scuderia Viondi comparó modelos idénticos de distintas marcas que se venden en países vecinos por miles de euros menos.

Los coches que cuestan menos fuera de España

El empresario comenzó mostrando un Volkswagen Golf Box 6 que, en su país de origen, cuesta unos 5.000 euros en concesionario. Sin embargo, en España ese mismo modelo se ofrece por 8.500 euros e incluso llega a publicarse a 12.900 euros.

En segundo lugar, destacó un Seat León disponible en Alemania por 4.999 euros, mientras que en el mercado español su precio asciende a 7.500 euros. Según el experto, aun sumando los gastos de envío e importación, el coche comprado en el extranjero seguiría costando unos 6.000 euros, lo que deja un margen de 1.500 euros de diferencia.

El caso más extremo: un BMW por menos de la mitad

El ejemplo más llamativo fue el de un BMW 645 CI, un vehículo con motor 4.4 que en el exterior se consigue por 4.500 euros. En cambio, en España el mismo modelo alcanza los 16.990 euros, una diferencia de más del doble.

El experto explicó que, aunque la operación puede resultar muy rentable, es importante actuar con precaución y verificar el origen del vehículo, su kilometraje y los costes asociados al transporte y matriculación. “Es rentable, pero hay que tener cuidado de no dejarse estafar”, advirtió.