Un empresario no da crédito sobre comprar un coche en el exterior: "En España se vende en 7500 € y afuera en 4900"
El experto de Scuderia Viondi mostró la enorme diferencia de precios entre los coches usados en España y en otros países europeos.
Más información: Una experta en coches, sin pelos en la lengua, desmiente mitos sobre los coches chinos: “No duran nada”
Comprar un coche en el exterior puede ser una opción mucho más rentable que hacerlo en España, según demostró un empresario del sector automotor. En un vídeo reciente, el especialista de Scuderia Viondi comparó modelos idénticos de distintas marcas que se venden en países vecinos por miles de euros menos.
Los coches que cuestan menos fuera de España
El empresario comenzó mostrando un Volkswagen Golf Box 6 que, en su país de origen, cuesta unos 5.000 euros en concesionario. Sin embargo, en España ese mismo modelo se ofrece por 8.500 euros e incluso llega a publicarse a 12.900 euros.
En segundo lugar, destacó un Seat León disponible en Alemania por 4.999 euros, mientras que en el mercado español su precio asciende a 7.500 euros. Según el experto, aun sumando los gastos de envío e importación, el coche comprado en el extranjero seguiría costando unos 6.000 euros, lo que deja un margen de 1.500 euros de diferencia.
El caso más extremo: un BMW por menos de la mitad
El ejemplo más llamativo fue el de un BMW 645 CI, un vehículo con motor 4.4 que en el exterior se consigue por 4.500 euros. En cambio, en España el mismo modelo alcanza los 16.990 euros, una diferencia de más del doble.
El experto explicó que, aunque la operación puede resultar muy rentable, es importante actuar con precaución y verificar el origen del vehículo, su kilometraje y los costes asociados al transporte y matriculación. “Es rentable, pero hay que tener cuidado de no dejarse estafar”, advirtió.
@scuderia.viondi 🚗 ¿Sabías que puedes ahorrar miles de euros importando coches desde Alemania? Verás cuánto cuestan allí, cuánto aquí en España y el margen real de beneficio que puedes conseguir. 💡 Importar coches puede ser muy rentable… pero también hay riesgos. Aprende cómo hacerlo desde cero y sin que te estafen. 👉 Síguenos para descubrir más trucos y oportunidades del mundo de la importación de vehículos. #coches #importacion ♬ sonido original - scuderia.viondi