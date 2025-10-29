Un conductor de portacoches sobre cuánto puede ganar al mes: “Lo máximo fueron 3.700, compañeros míos llegando a los 4.200”

El transporte de vehículos es uno de los oficios menos visibles pero mejor pagados dentro del sector logístico. En España, los conductores de camiones portacoches, los que trasladan coches nuevos o usados entre fábricas, puertos y concesionarios, tienen jornadas largas, rutas exigentes y una gran responsabilidad. Pero también pueden alcanzar sueldos mensuales que sorprenden a muchos. Tal es el caso de José, quien relató que los sueldos pueden superar los 4.000 euros según diversas condiciones o acciones.

“Lo menos que he cobrado han sido 2.000 euros”

De acuerdo con el testimonio del joven conductor, en el podcast Rutas de Éxito, el sueldo para un profesional en este campo evoluciona con el pasar de los años y la experiencia de cada conductor: “Lo menos que he cobrado han sido de portacoches, el primer mes, unos 2.000 euros”, contó. Durante ese tiempo trabajó como segundo conductor, aprendiendo el oficio y realizando rutas de acompañamiento.

Con el paso de las semanas, su actividad se intensificó. “Luego estuve yo solo otras dos semanas, a fuego, para hacer kilómetros. Aquí vas por kilometraje”, explicó. El sistema de pago se basa en los kilómetros recorridos y los pluses acumulados, que pueden incluir la carga de más de diez coches, la disponibilidad en fines de semana o el tiempo pasado fuera de casa. “Cuanto más trabajes, mejor. Todo eso va sumando a la nómina”, detalla.

“He llegado a los 3.700, y compañeros míos a los 4.200”

El conductor reconoció que su mejor mes superó los 3.700 euros netos, aunque aseguró que algunos compañeros con más rutas o mayor carga de trabajo han alcanzado los 4.200 euros mensuales. “No me voy a inventar nada”, dijo con naturalidad. “Yo he llegado a 3.700, pero compañeros míos llegando a los 4.200”.

Estas cifras colocan a los transportistas de portavehículos entre los mejor remunerados del sector del transporte por carretera, muy por encima de la media de los camioneros en España, cuyo salario suele oscilar entre los 1.800 y 2.500 euros.

“Te sales por ahí fuera y haces dinero”

Más allá de las cifras, el joven destaca el valor del esfuerzo y la constancia. “Para una persona joven que quiere ahorrar o empezar un proyecto, es una oportunidad”, afirma. “No tenemos la excusa de que no se puede. La excusa real es no querer esforzarse lo suficiente o no querer renunciar a salir una tarde con los amigos”.

Su reflexión apuntó a una realidad que se repite en muchos sectores logísticos: el trabajo es exigente, pero puede ofrecer estabilidad económica a quienes están dispuestos a pasar tiempo fuera de casa y mantener un ritmo constante.