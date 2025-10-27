Una experta en coches, sin pelos en la lengua, desmiente mitos sobre los coches chinos: “No duran nada”
Con tecnología de punta, gran autonomía en el caso de los eléctricos y una garantía de múltiples, los coches chinos de MG ya son una opción duradera y confiable en el mercado español.
En los últimos años, los coches chinos se han ganado un espacio en el mercado europeo, aunque aún persisten muchas dudas sobre su calidad y durabilidad. Desde el Concesionario oficial MG en Alicante, Ariana, experta en automoción, decidió aclarar algunos de los comentarios más repetidos en redes y desmentir varios mitos que todavía rodean a estos vehículos.
1. “Los coches chinos no duran nada”
La experta en automoción fue directa: “Con un buen mantenimiento te pueden durar años, como cualquier vehículo europeo”. Aseguró que la fiabilidad de MG se mantiene con el paso del tiempo, gracias a su respaldo técnico y a una red de servicio oficial sólida.
2. “Se devalúan rápido”
Ariana explicó que esa idea está quedando atrás. “Cada vez menos”, apuntó. MG ofrece hasta siete años de garantía, lo que aumenta el valor de reventa y genera mayor confianza en el mercado.
3. “No sirven para viajes largos”
La especialista lo negó. “Claro que sí. Modelos como el MG4 alcanzan hasta 400 kilómetros de autonomía eléctrica, con comodidad y espacio asegurados”. Subrayó que estos coches están preparados tanto para trayectos urbanos como para carretera.
4. “Son solo para ciudad”
“Hay MG para todos los gustos”, añadió. La marca dispone de una gama que va desde urbanos hasta SUV eléctricos, todos con prestaciones pensadas para diferentes estilos de conducción.
5. “Los coches chinos no tienen historia”
Esto es falso, ya que por ejemplo “MG nació en 1924 en el Reino Unido”, recordó Ariana. “Tiene más historia que muchas marcas europeas y hoy vive una nueva era eléctrica”.
