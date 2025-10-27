Anna Domingo, camionera, no se corta y revela qué es lo más duro de su trabajo: "Te vas comiendo la cabeza con..."

El trabajo de camionero es mucho más que conducir durante horas. Es una forma de vida marcada por la soledad, la carretera, y la exigencia física y mental. Aunque para muchos es una profesión dura y solitaria, hay quienes encuentran en ella una pasión. Una de esas personas es Anna Domingo, una de las camioneras más jóvenes de España, que se ha convertido en referente en redes sociales al compartir su día a día, y mostrar las luces y sombras de un oficio que pocos se atreven a ejercer.

La dureza mental de pasar horas sola en la carretera

Domingo reconoce que el mayor reto del trabajo de camionera no es tanto el cansancio físico como el desgaste psicológico que provoca pasar tantas horas al volante y lejos de casa. En un vídeo reciente, la joven explicó que “estás mucho rato aquí sola en el camión y te vas comiendo la cabeza con todo lo que te pasa al día”. Esa soledad prolongada, sumada a la responsabilidad de conducir un vehículo de gran tamaño, convierte cada jornada en un desafío constante.

Además, señala que en este oficio “tienes un error y adiós”, reflejando la enorme presión con la que lidian los conductores profesionales. Por eso, asegura que ser camionero es una vocación: “Si no te gusta, no te va a gustar nunca. Pero si te gusta, adelante, lucha por ello”.

La camionera también apunta a la exigencia física como otra de las dificultades, sobre todo en el caso de las mujeres. “Vas a necesitar ayuda en tema fuerza”, comenta, aunque aclara que esa necesidad puede presentarse igualmente en los hombres. Lo importante, dice, es saber pedir apoyo y no rendirse ante los obstáculos del camino.

Pese a las adversidades, Anna destaca el compañerismo entre camioneros en España, un valor que mantiene vivo el espíritu del gremio. Según relata, cuando un conductor necesita ayuda, siempre hay otro dispuesto a detenerse y echar una mano. En una profesión marcada por la soledad, esa red de solidaridad se convierte en un alivio invaluable.

Consejos y trucos para sobrevivir al día a día en la ruta

Consciente de las dificultades que enfrentan los camioneros, Anna Domingo comparte consejos prácticos con quienes comienzan en el sector. Uno de los más comentados es el uso de un cubo para hacer las necesidades en el camión, algo que, según ella, resulta indispensable para las mujeres: “Los chicos se van a la rueda del camión y no pasa nada, pero tú no te vas a ir ahí. Entonces te llevas tu cubo, te da muchísima seguridad”.

Al ser autónoma, Anna no suele dormir en la carretera, pero conoce bien las carencias de los servicios destinados a los conductores. Explica que las duchas en las estaciones de servicio no siempre son de buena calidad, y por eso recomienda alternativas como las duchas portátiles, que ofrecen más autonomía y privacidad.

Aun así, la creadora de contenido confiesa entre risas que ha visto a compañeros ducharse en la puerta del camión: “Suena fabuloso, pero en un mundo de fantasía”. Con sus publicaciones, Anna busca mostrar la realidad del trabajo de camionero en España, sin filtros y con la honestidad que caracteriza a quienes viven entre rutas, camiones y kilómetros interminables.