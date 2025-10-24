Un mecánico de autobuses, sobre el dinero que gana: "Cobro 20.000€ y me quitan un 16% de IRPF, pero porque yo quiero"

El sector del transporte en autobús en España genera más de 95.000 empleos estables según un estudio de Confebus

Hablar de salarios sigue siendo un tema delicado, pero necesario para entender la realidad laboral de muchos trabajadores en España.

Más allá de los grandes sueldos o las profesiones con visibilidad, existen oficios esenciales donde el esfuerzo diario sostiene servicios clave y, aun así, los ingresos apenas alcanzan para vivir con holgura.

Un mecánico de autobuses de Barcelona ha compartido su experiencia laboral y su situación económica en una entrevista con la cuenta Talent Match, ofreciendo una visión directa sobre los salarios y las condiciones en su sector.

La importancia del control

"Cada mes reviso la nómina al dedillo", comenta, dejando claro que el control de sus ingresos es algo que se toma muy en serio.

"Tengo una libreta donde me apunto todo, las horas que hago, los días extras, la producción… hay que llevar un control", añade.

Cuando el entrevistador le pregunta por su salario bruto anual, el joven mecánico no duda en explicar con claridad cuánto gana.

"Estoy en el rango más bajo y cobro 20.000 euros brutos anuales. Ahora me van a hacer oficial de segunda", comparte.

En cuanto a los descuentos fiscales, explica que prefiere prevenir posibles sustos a final de año.

"Pago un 16% de IRPF, pero porque yo quiero. Prefiero poner eso y me olvido", señala.

A sus 24 años, este trabajador combina su empleo como mecánico con el sueño de convertirse en piloto de helicópteros. "Realmente no estoy en el sector de mis sueños", reconoce.

"Ahora en septiembre empiezo la escuela de vuelo y de momento estoy haciendo algo que me encanta", afirma, dejando claro que su trabajo actual también le motiva.

Su objetivo está claro: antes que formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado, prefiere dedicarse al ámbito sanitario aéreo.

"Me gusta, es más vocacional. Antes que poner multas, me gusta más ayudar", explica con sinceridad.

Mientras tanto, su día a día transcurre entre herramientas, motores y turnos nocturnos. "Yo trabajo de noche; contando la nocturnidad, la hora extra de cada día y los días extra, mi nómina va de 1.500 a 2.000 euros en 16 pagas. Al final, depende de lo que tú hagas", detalla.

Sin embargo, reconoce que el sueldo base "se puede ir a 1.400 euros, más o menos", ya que las horas extra y la nocturnidad suponen un plus importante.