Un expiloto experto revela los 13 coches de segunda mano que "dormirían en tu garaje y te harían ganar dinero" Freepik

El expiloto y experto en coches Máximo Sant, creador del canal Garaje Hermético, ha compartido una lista de 13 coches de segunda mano que no solo podrían ser una compra pasional, sino también una forma de invertir con cabeza. Según Sant, estos modelos “pueden dormir tranquilos en tu garaje mientras aumentan su valor con el tiempo”. Son coches low cost, con precios accesibles hoy, pero con todos los ingredientes para ganar dinero mañana.

Invertir en coches de segunda mano: una compra inteligente con beneficios

Máximo Sant insiste en que “no hace falta ser millonario para invertir en coches clásicos ni para disfrutar de la conducción pura”. El secreto está en elegir bien: buscar unidades originales, con historia clara y estado impecable.

Según el expiloto, estos modelos “tienen encanto, sensaciones de conducción auténticas y ese toque de exclusividad que el tiempo revaloriza”.

¿Cuáles son los 13 coches de segunda mano que recomienda el experto Máximo Sant?

El experto en coches seleccionó 13 modelos que, en sus palabras, “son una compra inteligente hoy y quizá la llave de tu próxima casa mañana”. Todos tienen algo en común, un diseño atractivo, buena mecánica y potencial de revalorización.

Esta es la selección desde Garaje Hermético:

Ford Puma 1.7 (1997–2002) desde 3.000 € hasta 5.000 €. Coupé ligero con motor desarrollado junto a Yamaha.

Ford Focus ST170 (2002–2004) entre 4.500 € y 7.000 €. Motor ajustado por Cosworth y chasis brillante.

Fiat Barchetta (1995–2005) de 4.500 € a 7.500 €. Descapotable con encanto italiano y gran diseño.

Mercedes-Benz SLK (1996–2004) entre 5.000 € y 8.000 €. Innovador por su techo duro retráctil.

Toyota Celica T-Sport (1999–2006) entre 5.500 € y 8.500 €. Deportivo japonés con motor VVTL-i de 192 CV.

Mazda MX-5 NB (1998–2005) entre 6.000 € y 9.000 €. Icono de conducción pura y equilibrio perfecto.

MINI Cooper S R53 (2002–2006) de 6.000 € a 9.000 €. El único Mini con compresor, pura diversión.

SEAT León Cupra R (2002–2006) de 6.000 € a 9.000 €. Desarrollado por Seat Sport, potencia y carácter.

Alfa Romeo GTV/Spider (1995–2004) entre 6.000 € y 10.000 €. Diseño de Pininfarina y motores míticos.

Audi TT Mk1 (1998–2006) desde 6.000 € hasta 9.000 €. Diseño icónico y motor turbo de 225 CV.

Volkswagen Golf GTI Mk5 (2004–2008) de 7.000 € a 9.500 €. El regreso del espíritu GTI clásico.

BMW Serie 3 Coupé/Cabrio E46 (1999–2006) de 7.000 € a 10.000 €. Propulsión trasera y motores de seis cilindros.

Toyota MR2 (1999–2007) entre 7.000 € y 10.000 €. Deportivo ligero con motor central y gran agilidad.

El mercado de coches de segunda mano ofrece oportunidades reales para quienes saben mirar más allá de la edad o el kilometraje. Un coche de segunda mano también puede ser una forma sencilla de ganar dinero, siempre que sea una compra inteligente.