El truco para tu coche que nadie te cuenta y que puede ahorrarte más de 500 euros en el mecánico

Saber en qué estado están los amortiguadores de tu coche es esencial si quieres ahorrarte una visita al mecánico. Hay un simple truco que usan los expertos que puedes hacer tú solo...¡te puede hacer ahorrar al menos 500 euros! El experto Juan José Ebenezer lo revela en sus redes sociales @talleresebenezer.

El truco para saber cómo están los amortiguadores de tu coche

Según el mecánico, debes pararte en cada esquina del coche y empujar hacia abajo con tu propio peso y soltarlo del tirón. La clave es empujar y soltar. "El coche tiene que tener 1 oscilación aproximadamente de uno como máximo, dos botes. Vas a ver si el coche tiene demasiados botes, quiere decir que el amortiguador ya no retiene", asegura.

"El amortiguador t engamos en cuenta que es un vástago que se encarga d el movimiento de 'barco' que te da un muelle cuando coges un bache. Ese movimiento de barco te lo reduce el amortiguador. Si nosotros votamos y se pone a dar botecitos quiere decir que tenemos un problema en la suspensión", aclara en el video.

Otro truco importante que revela Juan José es agacharte en el coche y ver entre la rueda y el paso de rueda que el amortiguador no tenga manchas de aceite ni por ahí ni chorreando hacia abajo. "Si vemos alguna mancha de aceite quiere decir que ha perdido el retén, se ha puesto malo, ha perdido el liquido hidraulico y por lo tanto tenemos que sustituir el amortiguador", dice.





Con este truco te puedes ahorrar al menos 500 euros

Según el blog Autodoc, cambiar los amortiguadores en España puede salir al menos 500 euros. En promedio, el precio por amortiguador oscila entre 60 y 150 euros. A eso hay que sumarle la mano de obra, que puede costar entre 100 y 200 euros. El coste total para reemplazar los cuatro amortiguadores del coche puede ser de entre 400 y 800 euros aproximadamente, dependiendo del taller y el tipo de amortiguador elegido.

Por ese motivo, si sigues los trucos de los expertos, comprobarás si tu coche está en buen estado o si debes llevarlo a una revisión.