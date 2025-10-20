El truco para tu coche que nadie te cuenta y que puede ahorrarte más de 500 euros en el mecánico
Este simple truco puede salvarte de tener que ir al mecánico a reemplazar una pieza fundamental de tu coche.
Saber en qué estado están los amortiguadores de tu coche es esencial si quieres ahorrarte una visita al mecánico. Hay un simple truco que usan los expertos que puedes hacer tú solo...¡te puede hacer ahorrar al menos 500 euros! El experto Juan José Ebenezer lo revela en sus redes sociales @talleresebenezer.
El truco para saber cómo están los amortiguadores de tu coche
Según el mecánico, debes pararte en cada esquina del coche y empujar hacia abajo con tu propio peso y soltarlo del tirón. La clave es empujar y soltar. "El coche tiene que tener 1 oscilación aproximadamente de uno como máximo, dos botes. Vas a ver si el coche tiene demasiados botes, quiere decir que el amortiguador ya no retiene", asegura.
Con este truco te puedes ahorrar al menos 500 euros
Según el blog Autodoc, cambiar los amortiguadores en España puede salir al menos 500 euros. En promedio, el precio por amortiguador oscila entre 60 y 150 euros. A eso hay que sumarle la mano de obra, que puede costar entre 100 y 200 euros. El coste total para reemplazar los cuatro amortiguadores del coche puede ser de entre 400 y 800 euros aproximadamente, dependiendo del taller y el tipo de amortiguador elegido.
Por ese motivo, si sigues los trucos de los expertos, comprobarás si tu coche está en buen estado o si debes llevarlo a una revisión.