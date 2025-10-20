Juan José, experto mecánico, sobre un coche antiguo: "Este coche funciona sin ningún tipo de refrigerante ni agua" Montaje

El experto mecánico Juan José Ebenezer, fundador de Talleres Ebenezer y BNZRACE, se volvió viral tras explicar cómo un coche antiguo, el legendario Volkswagen escarabajo, puede operar sin utilizar refrigerante ni agua.

El secreto del Volkswagen escarabajo: enfría el motor solo con aire

Juan José Ebenezer, reconocido mecánico, aclaró que el motor del Volkswagen Beetle no necesita refrigerante líquido porque fue diseñado con un sistema de refrigeración por aire.

“No lleva agua ni líquido refrigerante. Lo que lleva son unos conductos por donde pasa el aire, y se encarga de refrigerar los cilindros, que son como las motos que van refrigeradas por aire”, explicó el fundador de Talleres Ebenezer.

Este tipo de coche antiguo incorpora aletas que ayudan a disipar el calor. Además, cuenta con un ventilador impulsado por el alternador, que fuerza el paso del aire cuando el vehículo está detenido. “Se refrigera de una forma más eficiente en circulación que en parado”, añadió el experto.

A diferencia de los motores modernos, el del Beetle es compacto y práctico para el mantenimiento. “No te asustes porque veas el motor tan compacto porque es mucho más fácil desmontar el motor entero, bajarlo y trabajar fuera que trabajar con el motor dentro del coche”, comentó Juan José Ebenezer, destacando la simpleza mecánica de este clásico.

Los fans del Beetle defienden su fiabilidad y sencillez

Entre los comentarios al video publicado por @talleresebenezer, varios aficionados recordaron la durabilidad de este Volkswagen escarabajo. Además, un usuario recordó con nostalgia que, en México, fue usado como taxi por años: “Si está bueno el motor puede estar 12 horas o más arrancado al ralentí sin ningún problema”.

“Eso sí eran coches de verdad, fiables. Lo de ahora es pura chatarra”, escribió otro usuario.

Otro apuntó que “el aire también es un elemento refrigerante, aunque no sea líquido”.

“Esos coches fueron perfectos para lugares con temperaturas extremas, y por el desierto eran indestructibles”, mencionó un conocedor de coches. “Hoy en día son una reliquia del pasado y un ejemplo para los coches del futuro”, afirmó.