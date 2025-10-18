La DGT no perdona: estos son los lugares en los que prohibirá la circulación de coches a causa de este nuevo requisito

La Dirección General de Tráfico (DGT) analiza una medida que podría transformar la movilidad en España: restringir la circulación de coches en los que solo viaje el conductor. Inspirada en los carriles VAO europeos, esta iniciativa busca reducir los atascos en las principales carreteras y aliviar el tráfico de las ciudades más congestionadas del país. Aunque todavía se encuentra en fase de estudio, ya se manejan posibles escenarios de aplicación.

Las ciudades donde la DGT podría aplicar la medida

Según el análisis inicial, la DGT contempla poner en marcha esta restricción en las grandes urbes españolas, donde el tráfico alcanza niveles críticos: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En estos lugares, la medida se centraría en controlar los accesos de entrada, sin afectar la circulación dentro de los cascos urbanos.

Esto se debe a que las competencias sobre movilidad dentro de las ciudades pertenecen a los ayuntamientos. Por tanto, para que la prohibición sea efectiva en toda la ciudad, las autoridades municipales deberán aprobar ordenanzas específicas que respalden la propuesta de Tráfico. Este modelo ya se asemeja al de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que deben implementar los municipios con más de 50.000 habitantes.

Otras medidas que estudia la DGT para reducir el tráfico

La DGT no se limita a esta posible restricción. Entre las alternativas que se barajan figura la de limitar a un solo vehículo por vivienda o establecer un peaje diario de un euro para los coches no residentes que circulen por determinadas carreteras. Este último sistema ya se aplica en Baleares, donde también se estudian limitaciones horarias y controles de acceso para reducir la saturación en vías locales.

Con estas propuestas, Tráfico busca avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente en las carreteras españolas, incentivando el uso compartido del vehículo y reduciendo el impacto del tráfico en las grandes ciudades.