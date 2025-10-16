Un experto en coches, sobre el mejor modelo de segunda mano: "Cuesta menos de 6.000 euros y tiene hasta 210 CV"

Para los amantes del motor, encontrar un coche potente, con buen sonido y que no supere los 6.000 euros parece una misión imposible.

Sin embargo, un experto en automoción ha demostrado que todavía existen joyas escondidas en el mercado de segunda mano.

En su análisis, destaca varios modelos con motores V6, conocidos por su equilibrio entre rendimiento y sonido inconfundible.

Un motor único

Según explica, "uno de los mejores motores, con mejor sonido y más utilizados, son los V6".

Y es que, tal y como relata, el propio Jeremy Clarkson llegó a afirmar que "el mejor sonido del mundo de un coche era un V6, el Busso".

El experto inicia su recorrido con el Peugeot 406 Coupé, un modelo que define con nostalgia.

Su diseño, firmado por Pininfarina, recuerda al Ferrari 456, lo que le da un aire distinguido y deportivo.

Además, resalta que "lo puedes encontrar en el mercado español por menos de 6.000 euros, y tiene hasta 210 caballos", una cifra sorprendente para su precio.

En el cuarto puesto aparece el Mazda MX-3 1.8 V6, del que afirma que "es el V6 más pequeño que se comercializó en Europa".

Pese a ello, el experto señala que su sonido es digno de coches mucho más potentes: "Aproximadamente 140 caballos que suenan a GTR".

Aunque admite que hoy "es un unicornio", asegura que "si buscas, encuentras".

El siguiente modelo es el Opel Vectra C 3.2 V6, con "211 gloriosos caballos" y unos prejuicios con los que bromea el experto: "A pesar de lo que te diga tu cuñado, sí que gira".

Añade además un dato técnico que pocos conocen: "Muchos de sus coches están puestos a punto por Lotus, y este es uno de ellos".

El rendimiento lo respalda: este Vectra "rodó en 8:42 en el circuito de Nürburgring", superando incluso al Mazda RX-8 o al Ford Mustang del mismo año.

En segundo lugar se sitúa el Chrysler Crossfire, un coche que define como "una maravilla".

Según explica el experto, este modelo destaca por su exclusividad y buen rendimiento a un precio sorprendentemente bajo: "Por menos de 6.000 euros he encontrado hasta una unidad 'Cabrio'".

Su motor, añade, "3.2, 218 caballos y Mercedes", lo convierte en una opción exótica y potente.

Sin embargo, reconoce una desventaja: "Es volante a la derecha", aunque matiza que "su alerón retráctil opaca todos sus defectos".

El ranking lo encabeza el Ford Pro-V, un modelo que apela a la nostalgia de muchos amantes de los coches.

"Hoy es que me he despertado melancólico", confiesa, mientras resalta sus "faros escamoteables", tan icónicos como poco comunes hoy en día.

Aunque admite que "es lento" y que "la caja de cambios es burguesa y larga", defiende que "Ford metió muchísimo empeño y muchísimas esperanzas en este coche".

En definitiva, el experto demuestra que aún es posible disfrutar de la potencia y el carácter de un V6 sin gastar una fortuna. Modelos con historia, diseño y personalidad, por menos de 6.000 euros, siguen esperando a quienes saben apreciar el placer de un buen coche.