David de un reconocido taller mecánico en Barcelona no se corta sobre los BMW: "Con un buen mantenimiento del motor, esto no pasa"
El experto en coches recuerda que un mantenimiento correcto del motor evita averías graves y alarga la vida útil de cualquier BMW.
En un video publicado en TikTok por el Taller Dasercars, David, especialista del taller mecánico en Barcelona, muestra un caso que sorprendió incluso a los más experimentados. Un BMW llegó al taller con el motor aparentemente en buen estado, aunque escondía un problema grave en la cadena de distribución. Lo increíble es que el coche aún funcionaba pese al deterioro extremo de sus piezas.
De pura suerte, el BMW seguía funcionando
En la grabación, David enseña cómo la cadena del motor había perdido por completo sus dientes. “Es que ni siquiera están”, comenta con asombro. “No sé ni cómo ha funcionado el motor, es prácticamente imposible”. Según explica, el vehículo estuvo a punto de romperse por completo: “Se le iba a romper en 500 metros”.
Al revisar más a fondo, el equipo detectó que el bimasa estaba reventado y el embrague hundido, fallos que el conductor confundía con un ruido menor. La visita al taller mecánico evitó una avería costosa y un posible daño irreversible en el motor del BMW.
La declaración del experto: “Con un buen mantenimiento del motor, esto no pasa”
Para David del El Taller Dasercars en Barcelona, la clave está en el mantenimiento preventivo: “Un buen mantenimiento del motor y esto no le pasa nunca, tenéis que aprenderlo”, advierte.
Subraya la importancia de revisar la cadena de distribución y el sistema de embrague con regularidad, especialmente en vehículos donde el desgaste puede avanzar sin dar señales claras.
