Así es la versión limitada del Lexus LBX, el modelo que acumula más de 23.000 ventas desde su lanzamiento

Lexus acumula más de 23.000 unidades matriculadas del LBX, el modelo más pequeño que ha tenido la marca nipona en toda su historia. Y sin duda ha sido un completo acierto, ya que desde que se dio a conocer este nuevo diseño en 2023 no ha pasado desapercibido.

Se trata de un crossover "informal premium", con el que se ha conseguido llegar a un público muy diferente por su aire moderno y juvenil, pero sin perder el lujo característico de la firma, con todos sus componentes pensados al más último detalle, generando una experiencia sensorial personalizada.

Para celebrar la gran acogida de este modelo han creado una nueva versión que ya está disponible y que durará hasta mayo de 2026. El LBX Vibrant Edition, disponible desde 43.200 euros, que se suma a la última tecnología electrificada al igual que los demás modelos de Lexus.

Silueta del LBX Vibrant Edition. Lexus

Si analizamos su exterior comprobamos el aire deportivo y versátil que refleja el modelo, este se encuentra disponible en tres colores diferentes: Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo de denominación LBX Vibrant Edition Black, todos combinados con su techo negro.

A esto se suman sus llantas Black Matte de 18 pulgadas, combinadas con elementos decorativos en color negro mate, junto a la moldura estilizada que une sus dos faros delanteros, inspirada en la versión del LBX RR Morizo.

Su tamaño compacto lo hace idóneo para un ambiente urbanita y moderno que también queda reflejado en su interior. Su tapicería se encuentra confeccionada en cuero negro con remates en rojo, al igual que su consola, puertas y cinturones en el tono Rojo Garnet. Un tono que le aporta una personalidad indiscutible y dinámica.

De la misma manera, a pesar de ser un compacto, su espacio interior es amplio y con almacenamiento suficiente. Por su parte, los asientos se amoldan para una mayor comodidad, al igual que su volante, que tiene un tacto agradable a lo que se suman sus levas.

Diseño interior del LBX. Lexus

El asiento del conductor está electrificado con ocho posiciones diferentes. Para complementar esta experiencia premium, su interior dispone de una luz medioambiental multicolor con 64 tonos.

En esta edición no podían faltar los aromas de la marca de la mano de Givaudan, líder mundial en fragancias de belleza, gusto y bienestar, creando fragancias específicas para los modelos de Lexus. Además, El LBX Vibrant Edition dispone del innovador purificador de aire Nanoe-X.

Para los amantes de la música, este será su diseño favorito, ya que dispone de Premium Sound de 13 altavoces, diseñado a medida, que incorpora un subwoofer de 22,4 cm bajo el suelo del maletero, diseñado para cada modelo gracias a la nueva tecnología Quantum Logic Surround de Mark Levinson.

Motorización

El LBX Vibrant Edition, dispone de una tecnología híbrida con un motor de 1,5 litros de tres cilindros que cuenta con 136 CV de potencia, con lo que consigue alcanzar una velocidad máxima de 170 kilómetros hora.

Para ello, gracias al sistema híbrido es capaz de recargarse en las frenadas y desaceleraciones, consiguiendo un consumo de entre 4,5 y 4,7 litros a los 100 kilómetros, pudiendo circular la mitad del tiempo en modo eléctrico.

El LBX es el segundo modelo más vendido de Lexus en lo que va de año. Tan sólo por detrás del NX. Del LBX se han vendido en los nueve primeros meses del año un total de 2.538 unidades, un 18,7% más en tasa interanual y tan sólo 32 unidades menos que el NX y esta nueva versión no pretende quedarse atrás.