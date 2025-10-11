Un experto en coches, sobre una marca que aumenta su cuota en 10,4 %: "Soy antichinos, pero acabo de cambiar de opción"

El interés por los coches chinos ha experimentado una crecida del 300%, en cuanto a las visitas que reciben sus webs, de la misma manera que este incremento a nivel global es de un 11%, según los datos publicados en junio por Europa Press.

En este contexto, Daniel Morales, experto en el sector de la automoción, concretamente, él es especialista electrónico y da su opinión a través de las redes sociales sobre los modelos de origen asiático. "Sabéis que soy antichinos, pero acabo de cambiar de opción", confirma.

En concreto, durante su publicación muestra un ejemplar de la marca BYD, destaca su interior y detalles definiéndonos como “impresionantes".

Pantalla de un vehículo. Getty Images

Por lo que Morales continúa poniendo especial atención en el modelo, por formar parte de una de las únicas de las firmas de origen chino que ofrece ocho años de garantía. Solucionando, según él el mayor de los problemas, la rotura de una batería, mientras que el resto del vehículo tiene tres años. "Me voy a plantear muchas cosas", afirma.

Si hablamos de los beneficios que obtiene la empresa, durante el pasado mes de septiembre destacan varios de sus modelos en las ventas, colándose hasta en el podium en algunas categorías.

En cuanto a los vehículos electrificados, se encuentran en cuarta posición con su ejemplar, el Dolfin Surf. De este, han sido obtenidas una cantidad de 503 unidades. Mientras que en el acumulado del año, pasan a ser 1.950 ejemplares, aunque no existe comparación con 2024, ya que es un modelo que no llega al año de vida en España.

En esta misma categoría le sigue el BYD Atto2 con 410 matriculaciones durante el pasado mes, lo que supone una cuota del 4,06%, mientras que a niveles generales en eléctricos y baterías aumenta a un 10,4 de cuota de mercado en el ejercicio actual.

En cuanto a los híbridos enchufables, se posicionan como favoritos, pero solo en el acumulado anual con 6.752 matriculaciones, mientras que el pasado mes de septiembre están en quinta posición con 600 ventas. Sin embargo, no figuran en la tabla de las versiones híbridas únicamente, ni tampoco en las versiones gasolina o diésel ya que no entran en este tipo de mercado.