Pedro Orellana, experto en coches, sobre este modelo chino enchufable: "La mejor mecánica con un precio competitivo"

El sector de los vehículos electrificados está sufriendo un crecimiento continuo, algo que se ha visto reflejado en las cifras del pasado mes de septiembre. En este ejercicio anual, han conseguido acumular 172.376 ventas, lo que supone el 16,9% del mercado total.

Concretamente, la marca de origen asiático, BYD, se posiciona como la más vendida en cuanto a modelos híbridos enchufables, gracias a su modelo Seal U el cual ha aumentado su cuota un 7,79 % con 6.752 unidades matriculadas de enero a septiembre.

Por ello, hoy de la mano de Pedro Orellana, experto en el mundo del motor, analizaremos este modelo y todos sus detalles para comprobar por qué se ha posicionado como el modelo más adquirido en esta categoría.

Silueta del BYD seal U. Getty Images

A los datos anteriores se suma que BYD está a punto de convertirse en la más adquirida durante este ejercicio anual, dejando atrás a su eterno rival Tesla, quienes cumplirán cuatro años consecutivos sin alcanzar sus objetivos de ventas.

En cuanto al modelo que más españoles prefieren, se caracteriza por su tecnología en la que destaca su consumo. "Pesa dos toneladas y sin cargar el coche para nada estoy haciendo unos 6 litros a los 100 kilómetros", afirma Orellana.

Si hablamos del motor, cuenta con un 1.5 gasolina al que suma otro eléctrico con el que es posible recorrer hasta 125 kilómetros. De este modo, como explica el experto, es posible recuperar energía mediante las frenadas del propio vehículo.

Para conseguir la autonomía eléctrica, cuenta con la función de carga rápida de 140kw CC, permitiendo de este modo pasar del 30% al 80% en 28 minutos, según asegura la propia marca.

Aunque con sus dos motores, el modelo puede llegar a recorrer más de 1.000 kilómetros, para ello su depósito es de 60 litros de capacidad, de este modo lo muestra Orellana a través de sus redes sociales.

Este modelo no podía dejar la tecnología en un segundo plano, entre sus detalles se encuentra un sensor con la que ver todos los detalles de la vía. "Puedes aparcar sin mirar los espejos", confirma el experto.

A esto se suma su pantalla, se trata de un monitor de 12,8 pulgadas con el acabado confort y 15,6 en el acabado Design, es giratoria para que el conductor la pueda adaptar a su gusto personal.

Orellana destaca el confort que aporta este SUV, lo que se hace evidente al ver sus asientos multifuncionales en los que se incluyen funciones de ventilación, calefacción, regulación eléctrica y modos de memoria para que permanezca la posición del asiento.

El espacioso tamaño se ve reflejado en su maletero, que cuenta con 425 litros ampliables a 1440 al abatir los asientos. Por lo que podemos añadir que es un modelo más que equipado.