Un vendedor de coches no lo duda y señala un modelo fiable para comprar: "Tiene consumos ridículos y potencia de sobra"

"El consumo es ridículo y tiene 138 caballos, potencia de sobra", así comienza un entendido en el sector su descripción sobre tres modelos que él caracteriza como fiables. Todo ello dentro del comercio de los coches usados.

El primero de esta serie es el Hyundai Tucson. Concretamente, este modelo cuenta con versiones disponibles tanto en gasolina como en una motorización Híbrida. Lo que equivale a tener un distintivo medioambiental con el que poder circular en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Su versión híbrida de 136 CV con tracción en dos ruedas es la que menos gasto de combustible medio tiene, siendo de 5,2 a los 100 kilómetros. De la misma manera puede escogerse en dos versiones Tecno SKY o Black Line, la cual, cuenta con el precio de salida nuevo más económico, siendo de 35.375 euros sin incluir extras adicionales.

Silueta del Hyundai Tucson. Getty Images

Este modelo, en su versión más moderna, dispone de una pantalla de 12,3 pulgadas, además del sistema de información y entretenimiento, cuya pantalla es de 12,3 pulgadas.

En segundo lugar, el vendedor expone al Kia Stonic se trata de un crossover urbano, en el que se resalta su motor por cadena. Es decir, la fiabilidad está asegurada, según declara el experto, con un consumo de sólo 4,5 litros a los 100 kilómetros.

Se trata de un ejemplar con estética robusta, idóneo para una circulación urbana, además de para viajes de largo recorrido. En su versión de 79 CV, gasolina tiene un consumo medio de 5,3 litros a los 100 kilómetros. Su precio base de salida es de 17.840 euros.

En esta motorización de base y sin extras, sus llantas son de 16 pulgadas con un interior de tapicería en tela negra. Mientras que en su interior cuenta con un tono mostaza denominado "Honey Bee".

Para finalizar propone un clásico indiscutible, un Volkswagen Golf TDI, el cual, según el experto, su consumo es de 3,8 litros a los 100 kilómetros. "Es un coche que te puede durar toda la vida si lo mantienes correctamente" declara de este modo en las redes.

Algo importante, como el mismo recalca, es un buen mantenimiento. Según el Real Automóvil Club de España (RACE), hay algunos consejos bastante útiles a la hora de intentar que un coche aumente su tiempo de utilidad la máxima cantidad de años posible.

Ellos mismos recomiendan los mantenimientos preventivos con los que descubrir posibles defectos que se harán notar en un futuro, evitando una avería mayor.

Para conocer qué elementos sufren un mayor desgaste, ellos mismos analizan los coches de sus socios, tras esto han llegado a la conclusión de la importancia de los siguientes componentes, sin olvidar los demás.

De este modo, posicionan a las baterías como las causantes de bastantes dolores de cabeza en las carreteras. Estas suelen durar una cantidad de entre 3 y 5 años, dependiendo del uso que se les dé. Lo que se resume en algo bastante común: quedarse tirado en alguna ocasión.

Por otro lado, pero igual de importantes, son los neumáticos, su desgaste es peligroso, por ello, es relevante comprobar su profundidad, fecha y presión. Aunque no caduquen, sí que pierden propiedades con su uso.

Un pilar fundamental de un vehículo se encuentra en los líquidos de aceite, refrigerante y el de los frenos, un nivel que no todos los conductores comprueban y que los fabricantes recomiendan cambiar cada dos años. Por lo que a estos componentes se les debería prestar atención, pero no por ello se deben olvidar a los demás.