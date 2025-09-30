Yolanda Cob, agente de seguros: "No es lo mismo Burgos que en Madrid, cada código postal tiene un riesgo"

Uno de los aspectos más importantes para los conductores es una buena cobertura en su seguro, además de la asistencia en carretera, y todo ello, sin que tenga un precio abusivo. En el ámbito de las aseguradoras conversamos con Yolanda Cob, agente en el sector en Castilla y León.

La experta confirma, algunas de las causas más comunes de accidentes en su zona, entre ellas destaca la implicación de animales, sobre todo, en espacios rurales. Además, otra de ellas, son las distracciones al volante, entre las que incluye el uso del teléfono móvil, o circular a una velocidad demasiado alta.

De la misma manera, hace referencia a que los incidentes en los que se encuentra involucrado un menor de 25 años son mucho más frecuentes, a la vez, de ser los más fuertes, donde suele haber más daños, tanto materiales como personales. "No es lo mismo un señor de 40 años o 50 años que uno que tiene 21 años", aclara, confirmando la razón por la que es más costoso el seguro para estos conductores.

Personalización de seguros

"Cada código postal tiene un riesgo" confirma la asesora, refiriéndose a la diferencia de precios dependiendo en la localidad en la que se tenga la residencia habitual, donde tienden a asegurarse los bienes.

Por ejemplo, asegurar un coche en Castilla y León tiene un precio medio de 451,79 euros al año, una cifra que se sitúa por debajo de la media española, esta se encuentra en 478 euros. Sin embargo, su provincia más asequible es Segovia, donde la media se encuentra en 401,2 euros, a la que le sigue Palencia con 425,26 euros.

Aunque si nos vamos al otro lado de la balanza, la provincia de Castilla y León con un mayor coste es León, la cual alcanza los 506,31 euros, según los datos de Europa Press. Este patrón es similar en toda la geografía española.

Como según aclara un informe elaborado por Roams, en el que confirman que los precios más altos para asegurar un coche se encuentran en las comunidades con un salario más bajo. En este contexto se encuentra Melilla, que con una renta media de 20.479 euros, tiene un precio de seguro con una media de 772 euros.

A esta le sigue Ceuta, donde se paga de media unos 618 euros, ambas se posicionan en el top del ranking. Por otro lado, la provincia con precio más bajo es Cáceres, donde la media se encuentra en 392 euros anuales.

Aparte del factor de la localización, existen otros que determinan el precio que tendrá un conductor en su vehículo. La entendida nos habla de la personalización en cuanto a los seguros, donde se miden aspectos como la edad del conductor ya nombrada, lo que influye, independientemente del coche que tenga, aunque por supuesto asegura que a mayor potencia también lo será su precio.

Por lo que nos confirma que a pesar de que acudan dos conductores con el mismo modelo, su edad, su experiencia al volante junto a sus posibles incidentes, al igual que en la comunidad en la que se habite, serán factores clave que determinarán el precio del seguro.