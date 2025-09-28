Un mecánico, sobre el sistema Start Stop: "Con el método tradicional lo rompéis, hay que tener mucho cuidado"

El sistema Start Stop es un modo en el que se permite que el vehículo sea capaz de apagar su motor de manera autónoma, por lo que, por ejemplo, cuando se está en un semáforo, hace que se reduzca el gasto de combustible además de las emisiones CO₂.

El mecanismo fue implantado en los vehículos españoles a partir del año 2004, aunque su verdadero origen se encuentra alrededor de los años 70. El Fiat Regata fue uno de los primeros modelos en los que se le aplicó este sistema.

Ante esta inclusión, se deben tener algunas precauciones que hoy conoceremos con la ayuda de Enrique, mecánico y dueño de "Talleres Piba". Desde sus redes ejemplariza la importancia de una buena colocación de las pinzas en caso de que se haya quedado sin batería, pero con el Start-Stop, se deben conocer algunas precauciones. "Con el método tradicional lo rompéis".

Imagen del botón de Start Stop. Getty Images

El mecánico concretamente advierte para aquellos modelos fabricados a partir de 2014 y al que se incluye el IBS, un sensor de carga, en la parte negativa, el cual mide la tensión y carga de la batería teniendo en cuenta su temperatura gestionando el consumo.

Para no destrozar la pieza, según el entendido, se prepara una placa contigua a la que se deben conectar las pinzas y no al tornillo en cuestión. Solo sucede en el negativo, ya que el positivo, el rojo, se puede conectar de manera normal.

Por lo que el segundo, el negro, el cable se debe colocar en dicha pletina externa que no se encuentra situada en el espacio habitual de la batería. De este modo lo muestra el mecánico mediante el video publicado en sus redes sociales.

Además de esta advertencia, existen otra serie de precauciones fundamentales si se va a intentar arrancar el vehículo con este método. Teniendo en cuenta que una batería suele durar entre los dos y cinco años, es algo común encontrarse sin carga en alguna ocasión.

Es crucial que las pinzas se coloquen en los bornes correctos, además, nunca juntar los vehículos, no pueden estar en contacto. Además, hay que utilizar cables de calidad porque si no es así, estos se pueden derretir y el aislante producir daños.

Por otro lado, se debe comprobar que el voltaje sea el mismo, suele ser de 12 V, si no es así se podrían producir fallos importantes en los sistemas de los vehículos.

Cuando se haya generado la carga, asegúrese de desconectar las pinzas en el orden inverso al que fueron conectadas, evitando chispas y cortocircuitos. De la misma manera, es vital dejar los coches durante un tiempo conectados para que en la siguiente ocasión que se arranque no haga falta volverlos a conectar.