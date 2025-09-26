Una conductora revela la insólita historia de su examen de conducir: "Tuve que llamar a la puerta del coche para entrar"

El examen de circulación es uno de los trámites que más nervios genera, desde la llegada al centro de exámenes hasta el momento en el que se para el vehículo finalizando la prueba.

A muchos, incluso, se les llega a hacer un mundo este trámite y van a lugares donde dicen, que es más fácil el examen. Como es el caso de la llamada "autoescuela de los famosos", donde han pasado desde cantantes hasta actrices, una autoescuela situada en la provincia de Cuenca.

Entre la multitud de examinados existen anécdotas que no pueden quedar en el olvido, como esta que se conoció en 2024 en el programa de radio Las Mañanas de KISS. "Fue lo más sonado de la autoescuela en años", destapa la conductora.

Así fue como sucedió

Cuando la estudiante llegó al examen, ella se preparó de manera correcta, abrochándose el cinturón, colocando los espejos, los asientos, todo tal y como su profesor la había enseñado a hacer. Pero los nervios estaban más que presentes.

En ese momento el examinador le preguntó su nombre, "señorita, ¿se llama?", algo que claramente ella no comprendió. Su respuesta fue desabrocharse el cinturón y acto seguido bajarse del vehículo, cerrando la puerta y tocando en ella. "Le doy a la ventanilla para que me deje entrar", afirma.

"Yo pensé que me decía que se tenía que llamar primero", eso es lo que la nueva conductora entendió que le decía el examinador, todo ello porque los nervios se apoderaron de ella.

Aunque finalmente confirma que consiguió aprobar el examen llevándose esta sonada anécdota de su prueba con su nuevo permiso de circulación.