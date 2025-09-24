Javier Goikoetxea, empresario: "Hemos perdido el tren, no tenemos nada que hacer contra los coches chinos"

En el pasado mes de junio, se confirmó el interés creciente por parte de los conductores españoles en los coches de origen asiático, con 7 de cada 10 de los interesados, se sienten atraídos por este sector de la automoción, todo ello según los datos de GAMAM.

Este interés viene de la mano de la tecnología en el sector de los vehículos, que a su vez genera diferentes dilemas, como es el caso de la fiabilidad de estos modelos recién nacidos, o ¿cómo mejoran estos avances para reducir la siniestralidad en carretera?

Bajo estos dilemas se han creado nuevos proyectos, como es el caso que Javier Goikoetxea presenta a El Español. Él es el CEO de la empresa Next Mobility. Ellos desarrollan aplicaciones con las que son capaces de controlar la información de vehículos. "Hace diez años no podíamos imaginarnos esto, hemos llegado mucho antes", declara Goikoetxea.

Imagen de vehículos conectados. Getty Images

En cuanto a los coches chinos, el CEO lo deja más que claro. "En el mundo del automóvil ya hemos perdido el tren. Ya no tenemos nada que hacer con los chinos. Son mucho más eficientes que los nuestros, mucho más baratos y con mucha mejor tecnología", declara.

Con estos avances, Next Mobility ha generado con tecnología 100% propia, un sistema con el que reducir los accidentes y, por tanto, la siniestralidad en carretera. Para ello, implantan una cámara en el habitáculo del vehículo, con ella se supervisa el estado del conductor para evitar que se duerma. "Es una cámara automatizada que reconoce la fatiga y el cansancio", afirma el entendido.

Además de este proyecto, el entendido nos explica que se encuentran desarrollando otras cuatro iniciativas, gracias a la financiación que el Ministerio de Industria les ha otorgado, llamada PERTE VEC. "Es una iniciativa que pone de dinero al ámbito del desarrollo de la innovación en el mundo del vehículo eléctrico y conectado", nos confirma.

La primera de estas propuestas va dirigida a los estacionamientos en zonas reguladas, donde el propio vehículo indicará el sitio disponible, además, de sacar el ticket necesario para el estacionamiento. Aunque, nos explica que debido a la imprecisión actual en los sistemas de GPS, continúan su trabajo de investigación para conseguir una precisión exacta.

Su segunda apuesta va orientada a la recarga de energía de vehículos eléctricos, con lo que se permita traspasar la carga de un vehículo a otro. "Estaríamos hablando de coche a coche", asevera. En la tercera línea de investigación se encuentra la recarga inalámbrica.

Y finalmente, Edge Computing, donde vehículos que no son actuales van a conseguir la tecnología vigente, "conectando un dispositivo al coche va a hacer que este se pueda comunicar con los demás", declara.

Situación en España

En cuanto a la condición actual en las carreteras españolas, Goikoetxea destaca la buena colaboración público-privada que se ha conseguido para incentivar la nueva medida que se implantará el próximo año, la luz V-16.

Con la que en caso de percance no será necesario salir del vehículo para indicar la situación. Además, gracias a la geolocalización será mucho más eficiente a la hora de que acudan los servicios de emergencia."Es un ejemplo perfecto para solucionar lo que a día de hoy es un problema", revela.

El experto reflexiona sobre los avances de la tecnología, confirmando que, desde su punto de vista, que para que el sector evolucione debe ir de la mano de la ciencia. "La única manera para mí de mejorar la eficiencia de la movilidad es la tecnología. Es decir, cuanta más haya, más seguridad vial, más control, más eficiencia, mejor movilidad" declara el experto, dejando claro su opinión para las próximas décadas.

Finaliza con la previsión de un futuro con accidentes de tráfico cero, aunque anuncia que nos queda camino por recorrer, ya que esto solo será posible si todos los coches se encuentran conectados entre sí. "Es una cuestión de inversión, de tiempo, de esfuerzo colectivo y de educación. Pues nos va a costar 20 años, pero vamos a llegar a ese punto".