La OCU da la voz de alarma por problemas en los frenos de mano de siete modelos: "Suman más de 20.000 coches"

El fabricante de automóviles de origen francés, Renault, ha informado al sistema de alerta rápida de productos peligrosos alimentarios de la Unión Europea, ciertos problemas de seguridad asociados con el freno de mano de algunos de sus ejemplares automáticos.

Por otro lado, entre los afectados, también se encuentra el Dacia Duster, de este modelo se han comercializado en todas sus versiones una cantidad de 9.992 ejemplares. En cuanto a Renault, en el ejercicio anual hasta agosto, ha acumulado unas ventas totales de sus modelos de 54.765 unidades en España.

Respecto a los afectados, entre ellos se encuentran los ejemplares automáticos de: Renault, Austral, Captur, Espace, Rafale, Scenic y Symbioz, y los Dacia Duster.

Logotipo de Renault. Getty Images

En lo referente a la fecha de fabricación de los afectados, en el caso de la marca Renault, se produjeron entre el 10/04/2024 y el 16/01/2025. Mientras que el caso de Dacia Duster, que presenta problemas, fue fabricado entre el 31/10/2024 y el 02/11/2024.

El error se encuentra situado, en cambio, en la posición de su palanca P (Parking), la cual no se activa de manera automática en todos los casos, lo que deja al vehículo sin protección frente al lugar donde se haya estacionado. "Una situación con un riesgo alto de accidente si no se hubiese activado expresamente el freno de mano", alerta la organización.

La avería viene dada, ya que el sensor de posición se encuentra en un ángulo incorrecto, lo que provoca que el pasador no se active correctamente al presionar el botón "P" en la palanca de cambios. Aunque el freno de Estacionamiento Asistido (APB) continúa en funcionamiento, permitiendo inmovilizar el vehículo.

La suma total de los ejemplares afectados asciende a más de 20.000 unidades en España. Para advertir a sus usuarios, la propia DGT (Dirección General de Tráfico) además de la propia marca, están avisando para que se lleven los vehículos afectados al taller con el fin de solucionar dicho fallo.

En cuanto a la producción de los modelos, el Renault Austral, Captur, Espace, Rafale y Symbioz se producen en las factorías españolas que el consorcio automovilístico francés tiene en Palencia y Valladolid.

Mientras que la factoría palentina de Villamuriel de Cerrato se encarga de la producción de los Renault Austral, Espace y Rafale, la de Valladolid produce el Renault Captur y el Renault Symbioz.

Desde la OCU se recuerda que esta reparación será con coste nulo para el propietario, aunque se recomienda informarse en el servicio de atención al cliente de la marca.

Con especial atención si el coche adquirido fue en el mercado de segunda mano, ya que en este caso el propietario puede no figurar en la base de datos de la marca como comprador.