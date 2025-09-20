Rafael Villalva, conductor de un coche chino: "Va equipado hasta arriba, pocas marcas ofrecen tanto en un precio tan contenido"

La marca de origen asiático BYD "Build Your Dreams" (Construye tus sueños) comenzó en 1995 fabricando baterías recargables, hasta que en 2003 la compañía se extendió hasta el sector de la automoción, plasmando un gran crecimiento.

Su aumento y consolidación se puede ver reflejado en los datos de las matriculaciones obtenidas a lo largo del ejercicio de 2025. Concretamente, en España, ha conseguido obtener una cifra de 14.181 frente a las 1.829 matriculaciones de 2024, lo que indica un crecimiento del 675,3% en tan sólo un año.

Frente a esta popularidad, hoy analizaremos uno de sus modelos, un híbrido enchufable, gracias a Rafael Villalba, conductor, que desde sus redes sociales expone todos los secretos del vehículo tras un tiempo probándolo. "Creemos que este modelo es lo que mejor se adaptaba a lo que nosotros estábamos buscando", confirma.

Silueta de BYD Seal U BM-I. Getty Images

El vehículo, en concreto, con el que cuenta Villalba, es el BYD Seal U BM-I. Este híbrido enchufable cuenta con una autonomía combinada de 1125 kilómetros. Con un consumo de 5,6 litros a los 100 kilómetros y con una aceleración de 5,9 segundos para alcanzar los 100 kilómetros/hora.

Por otro lado, si hablamos acerca de los consumos que el conductor argumenta sobre el modelo, supera los 125 kilómetros en modo puramente eléctrico, "con este coche es posible viajar en modo híbrido, bien configurado, te puedes sacar medias por debajo de 7 litros a ritmos legales", declara.

Por lo que declara que para el día a día es posible desplazarse con él en un modo eléctrico, cargándolo en el hogar, con lo que reduciría considerablemente el gasto de combustible.

Respecto al precio de salida del modelo, este parte de 29.790 euros. Este SUV se caracteriza por su diseño con una línea futurista que queda reflejada en su interior. "Un montón de detalles, de hecho lo único que puedes elegir es el color de la carrocería y el color de la tapicería", afirma.

Rafael Villalba le confirma a El Español ciertos datos como que a pesar de no tener medido el gasto de luz en cuanto a la carga, él asevera que conecta el vehículo durante la noche a la corriente normal de su casa. Sin necesidad de haber instalado un dispositivo específico, con lo que en cuatro horas consigue una recarga completa.

Además, nos recalca que las llantas del modelo, teniendo en cuenta su gusto personal, son demasiado grandes. Por otro lado, en cuanto a los aspectos que echa en falta sobre el modelo, recalca: "no lleva indicaciones de GPS, pero por lo demás va bastante completo".

En el habitáculo el centro de las miradas es su consola central flotante con un estilo futurista en la que se incluye un compartimento de almacenamiento, lo que aumenta su función práctica.

Sin demasiados estímulos en su interior, resalta su palanca de cambios de cristal que, según argumentan desde la marca, se encuentra inspirada en el océano. De este modo lo muestra Villalba en sus redes sociales.

"El habitáculo es grande, grandísimo, pero tiene un talón de Aquiles, el maletero, vengo de un Skoda ranchera donde me cabía un lavavajillas sin tener que meter los asientos y ahora como mucho voy a poder meter un par de microondas", confirma.

En cuanto a los tamaños de manera más detallada, el maletero son 425 litros ampliables a 1440 litros abatiendo los asientos traseros. Y en cuanto a los asientos, la marca los define como “generosos” destacando su comodidad.

Si hablamos de los defectos, a destacar: "el servicio posventa es escueto, la diferencia de precio es abismal dependiendo del taller y la provincia", recalca el conductor. Otro de los problemas es el tiempo que se tarda si se encarga el modelo, pasando de 10 días a dos meses.

Aunque para finalizar, argumenta que el mismo se encuentra satisfecho con su compra, pero solo el paso del tiempo dirá la clase de envejecimiento y depreciación del modelo junto con sus posibles fallos.

En cuanto la garantía es de seis años o 150.000 kilómetros u ocho años y 250.000 kilómetros si es de batería. Va equipado hasta arriba, pocas marcas ofrecen tanto en un precio tan contenido", concluye.